Lady Gaga voleva essere chiamata “Lee” sul set di Joker

Lady Gaga non è mai uscita dal suo personaggio sul set di Joker: Folie à Deux.

Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Germanotta, oltre ad essere una eccellente cantante e cantautrice, è anche un’ottima attrice: lo conferma il Grammy vinto per il suo ruolo della Contessa in American Horror Story: Hotel e la sua ottima interpretazione in A star is born, film diretto dal collega Bradley Cooper.

Per il suo ruolo in Joker: Folie à Deux, pare che si sia data altrettanto da fare: secondo le indiscrezioni, Gaga non usciva nemmeno a telecamere spente dal personaggio e voleva essere chiamata solo Lee.

A dichiararlo è il direttore della fotografia del film, Lawrence Sher, che ospite al Trenches Talk Podcast ha detto:

Ricordo che non conoscevo affatto Stefani e, stranamente, mi sembrava di non averla mai incontrata davvero, nemmeno durante la prova di make up. Ricordo che per una settimana ho pensato, Dio, mi sento come se ci stessimo disconnettendo, siamo come agli opposti. Dicevo alla mia troupe: “Gesù, non riesco a trovare una soluzione”. Sento che lei o mi odia o ci odiamo a vicenda, o sta succedendo qualcosa di strano qui.

L’impegno di Lady Gaga sul set non ci sorprende affatto e, piuttosto, non vediamo l’ora di poter guardare Joker: Folie à Deux.