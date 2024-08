Gamescom 2024: Nintendo Cancella il Premio Miglior Gioco dell’Anno – Fine di un’Era per la Switch?

Nintendo ha recentemente annullato il premio "Miglior Gioco Nintendo" alla Gamescom 2024 a causa del numero insufficiente di candidature ricevute. Questa decisione, comunicata dagli organizzatori dell'evento, segna la prima volta che una categoria dedicata a Nintendo non sarà presente nella storia del popolare evento videoludico di Colonia.

La scarsità di titoli presentati per il premio è in parte attribuita alla fase avanzata del ciclo vitale della Nintendo Switch, che si avvicina alla fine della sua generazione. Inoltre, il fatto che Nintendo abbia deciso di non partecipare ufficialmente alla Gamescom 2024 ha ulteriormente ridotto il numero di giochi potenzialmente candidabili. L'assenza della compagnia giapponese, che negli anni precedenti aveva sempre partecipato con numerosi titoli, ha reso impraticabile l'assegnazione di un premio specifico​.

Questa scelta riflette un anno piuttosto tranquillo per Nintendo, in cui l'attenzione potrebbe già essere rivolta al successore della Switch, piuttosto che a nuove uscite per la console attuale. La cancellazione del premio non solo evidenzia la transizione in corso, ma mette anche in luce l'importanza della presenza di Nintendo agli eventi internazionali, come la Gamescom, per mantenere il suo ruolo dominante nell'industria​.

Inoltre, la decisione di non partecipare alla Gamescom potrebbe riflettere una strategia aziendale più ampia di Nintendo, che potrebbe preferire riservare annunci importanti per eventi propri o per presentazioni online come i Nintendo Direct, piuttosto che puntare su manifestazioni internazionali. Questa tendenza era già emersa negli ultimi anni, ma la cancellazione del premio alla Gamescom 2024 la rende ancora più evidente.