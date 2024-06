Nintendo Direct: Tutti gli annunci del 18 Giugno

Eccoci finalmente arrivati al 18 giugno, data in cui si è appena tenuto il Nintendo Direct! L'evento videoludico rappresenta il cavallo di battaglia della grande N, nonché il trampolino di lancio delle novità per le console della famiglia Nintendo Switch.

Il Nintendo Direct è stato annunciato proprio nella giornata di ieri ed ha scosso come un fulmine a ciel sereno la community, affamata di novità. Quali saranno i nuovi titoli che contribuiranno al "canto del cigno" di Nintendo Switch? Avremo notizie sulla prossima Switch 2 tanto vociferata nell'ultimo anno? Abbiamo finalmente una risposta per tutte queste domande.

L'evento è andato in onda sul canale Youtube ufficiale di Nintendo ed è durato circa 40 minuti. Senza perderci quindi in ulteriori chiacchiere, ecco tutti gli annunci che hanno trovato luce all'interno della diretta!

Nintendo Direct: I singoli annunci

Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica

Questo Nintendo Direct si apre in modo dinamico, con l'annuncio a sorpresa di un nuovo titolo Mario e Luigi! A distanza di quasi 9 anni dall'ultima interazione, i due fratelli Mari ritornano in azione con un RPG che ha fatto la storia del videogioco. Il titolo uscità il 7 novembre 2024.

Nintendo World Championship NES edition

Una nuova collezione di titoli NES è accessibile su Nintendo Switch! Sfida altri giocatori online e scopri chi è il più forte. La collezione sarà accessibile dal 18 luglio di quest'anno, ma i preorder sono già disponibili.

Fairy Tail 2

Action RPG ispirato all'omonima opera manga/anime. Combatti con differenti tipi di attacchi ed utilizzando la magia per sbaragliare nemici temibili. Fairy Tail 2 sbarcherà su Nintendo Switch questo inverno.

Fantasian Neo Dimension

Disponibile nel corso delle vacanze in questo 2024, Fantasian Neo Dimension è uno strategico a turni nel quale potrete trasportare i nemici in un'altra dimensione (ed affrontarli in seguito).

Nintendo Switch Sport

Il parco giochi di Nintendo Switch Sport si arricchisce. Nel corso di quest'estate il titolo riceverà un aggiornamento gratuito con cui verrà introdotto anche il gioco del basket.

MIO: Memories In Orbit

Titolo del genere Metroidvania con ambientazioni mistiche e variegate. Nel corso della presentazione del Nintendo Direct abbiamo potuto osservare una moltitudine di livelli e boss fight, davvero molto interessanti. MIO: Memories In Orbit arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2025.

Disney Illusion Island

Un aggiornamento gratuito per Disney Illusion Island arriverà nel corso di questa giornata.

Hello Kitty Island

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Il videogioco targato Looney Tunes nel quale sarà possibile sfidarsi in avvincenti partite di Tennis, Calcio, Basket e tanto altro.

Among Us

Un aggiornamento gratuito per Among Us verrà introdotto nel corso di questa giornata. Due nuovi ruoli fanno il loro ingresso! Il Tracker potrà segnare la posizione dei compagni di squadra in mappa, mentre il Phantom avrà la capacità di rendersi invisibile.

Farmagia

Nuovo monster collector nel quale dovremo coltivare le nostre creature e farle combattere contro temibili avversari. Il titolo uscirà su console della famiglia Nintendo Switch il 1 novembre 2024.

Donkey Kong Country Returns HD

Rifacimento dell'omonimo titolo uscito per Nintendo Wii, Donkey Kong Country Returns HD ripropone le sfide del gorilla DK sulla sua isola. Un breve scorcio di gameplay mostra alcuni dei livelli più emblematici del titolo, con alcuni lievi cambiamenti. Il titolo uscità il 16 gennaio 2025.

Dragon Quest 3 HD-2D

Il rifacimento investe 2D del terzo capitolo di Dragon Quest uscirà il 14 novembre 2024. Alla fine della presentazione, il creatore Yuji Horii ha rivelato che presto arriverà su Nintendo Switch l'intera trilogia di Eldrick. I capitoli 1 e 2 arriveranno nel corso del 2025 subendo la stessa revisione grafica in 2D-HD.

Funko Fusion

In arrivo il 13 settembre 2024.

Metal Slug Attack Reloaded

Strategico spinoff dell'omonima serie in arrivo oggi su Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online

Il servizio online di Nintendo Switch si arricchisce con nuovi titoli provenienti da Gameboy e Nintendo 64. Tra questi troviamo The Legend of Zelda: a link to the past, Turok: Dinosaur Hunter, Metroid Zero Mission e Perfect Dark.

Phantom Brave: the Lost Hero

Titolo strategico nel quale, nei panni della giovane Merona, potremo servirci dei fantasmi per sconfiggere i nostri nemici, Phantom Brave: the Lost Hero uscirà nel corso del 2025.

Super Mario Party Jamboree

Altro apice del Nintendo Direct di oggi! Un nuovo titolo Mario Party arriverà su Nintendo Switch il 17 ottobre 2024, aggiungendo nuovi tabelloni ed una valanga di modalità e minigiochi. Super Mario Party Jamboree inoltre permetterà un multiplayer fino a 20 giocatori!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nato dallo stile grafico del remake di Link's Awakening, questo nuovo titolo propone un'avventura inedita nella quale impersonificheremo la Principessa Zelda. Il titolo annunciato nel Nintendo Direct uscirà il 26 settembre 2024.

All'interno di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sfrutteremo uno scettro magico che permetterà alla principessa Zelda di ricreare a piacimento oggetti e nemici, coi quali potremo avanzare nell'avventura e sconfiggere i nemici che ci si pareranno davanti.

Just Dance 2025 Edition

Il ritorno della saga di Just Dance porta con sé 40 nuovi brani e tante alte novità.

Stray

Durante questo Nintendo Direct è stato anunciato il porting del pluripremiato Stray, che arriverà su Nintendo Switch nel corso delle vacanze del 2024.

Tales of the Shire, a The Lord of The Ring Game

Titolo in arrivo per questo inverno.

Ace Attorney Investigation Collection

Disponibile dal 6 settembre di quest'anno, la nota saga spin-off di Capcom fa il suo ritorno! Il titolo includerà anche un secondo capitolo che fino a questo momento non era mai stato rilasciato fuori dal Giappone.

The Hundred Line -Last Defense Academy-

All'interno di The Hundred Line - Last Defense Academy - dovrete sfruttare tutte le vostre capacità per difendere l'accademia dei protagonisti dall'assalto dei mostri per ben 100 giorni.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Arriva un remake di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, il leggendario gioco di ruolo di Square Enix che uscì per la prima volta nel 1993. Il titolo annunciato nel corso di questo Nintendo Direct sarà disponibile a partire dal 24 ottobre 2024.

Metroid Prime 4: Beyond