L'opera Bandai partecipa all'Opening del Gamescom 2024 con una novità d'apertura

Quella cooperativa sembra essere ormai una carta vincente per molti titoli videoludici di oggi, e sembra proprio che Little Nightmares III non faccia eccezione. Dopo la presentazione del primo trailer ufficiale, il capolavoro della Bandai Namco si è presentato all'Opening Night Live del Gamescom 2024 con un nuovo trailer, annunciando la novità del gameplay cooperativo che lo contraddistinguerà dai precedenti capitoli.

Certo, Little Nightmares III si sta facendo attendere. Secondo notizie ufficiali, si prevede infatti che il capolavoro della Bandai sarà disponibile sulle nostre librerie molto probabilmente nel 2025, ma già da ora promette nuove prelibatezze videoludiche. Ci si aspetta dunque una nuova esperienza di gioco, non più strettamente unica e soggettiva, come nei titoli predecessori.

Perché la modalità coop in Little Nightmares III?

Il tema fulcro della serie non cambia. Anche questa volta i giocatori si ritrovano ad affrontare ambientazioni ansiogene, luoghi psicologicamente disturbanti e situazioni a metà tra la realtà e l'inverosimile. Certo, questo nuovo trailer ci regala qualche delucidazione in più sull'imminente videogame. Sembra che dovremo prepararci a correre in mezzo alla tempesta, risolvere gli enigmi più oscuri e complessi, trovare vie di fuga lungo pericolosi percorsi in equilibrio. E, dulcis in fundo, trovarci faccia a faccia con boss sempre più inquietanti che avranno il potere di farci sentire piccoli piccoli e insignificanti.

La portata principale del titolo è però un'altra. Come già accennato in precedenza, infatti, è stato confermato che non navigherete da soli nelle tenebre, ma potrete contare sulla mano di un amico. Non saranno dunque solo le vostre intime abilità a portarvi in salvo, com'è successo fin ora. Lealtà, alleanza e coraggio saranno le carte che dovrete giocare, messe alla prova in questa nuova avventura che ha dell'incredibile. Qui la capacità di collaborare insieme e in simbiosi farà la differenza tra la vita e la morte.

Affrontare i boss unendo le forze, fuggire quando necessario senza lasciare indietro il proprio compagno. La consapevolezza di poter contare l'uno sull'altro è l'arma vincente per scampare da un incubo apparentemente senza uscita. Probabilmente è proprio questo ciò che si promette il team di sviluppatori di Little Nightmares III. Stimolare non solo la perspicacia, la prontezza e l'intuito del giocatore, ma anche la condivisione di un intero percorso insieme a un alleato. La fiducia reciproca e l'amicizia in una situazione dove le paure personali e represse emergono, possono rappresentare o un'arma vincente, oppure la vostra condanna, in mancanza di una vicendevole sinergia.