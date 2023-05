Indice dei contenuti Ci sono novità introdotte su Nintendo Switch?

Nelle scorse ore la grande N ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la famiglia di console Nintendo Switch, che però potrebbe esservi sfuggito. Scopriamo insieme di che si tratta.

L’aggiornamento “nascosto” di Nintendo Switch non è altro che una patch invisibile per l’ultima versione del firmware, che non richiede alcun tipo di download manuale. Nintendo (ed in generale tutte le compagnie presenti nel mercato) è solita adottare questo mezzo ogniqualvolta si voglia implementare modifiche minime ed irrilevanti per il giocatore.

Non ci sono particolari requisiti per dare avvio all’aggiornamento in questione, se non ovviamente una connessione ad internet. Una volta avviata la console, infatti, tale aggiornamento si avvierà in automatico, senza alcun impulso da parte dell’utente.

Sarebbe stato proprio il dataminer OatmealDome a scoprire questa patch, con la quale Nintendo avrebbe soltanto modificato il vocabolario di parole non consentite, includendo anche il termine “adhd” per i soli utenti giapponesi. La patch avrebbe anche aggiunto nuove espressioni e rimosso dalla lista termini ora utilizzabili sulle piattaforme Nintendo Switch.

Ci sono novità introdotte su Nintendo Switch?

Non sembrerebbero esserci infatti ulteriori novità con questo “aggiornamento nascosto”, che quindi non andrebbe a migliorare in alcun modo la quality of life degli utenti della grande N. Se la vostra Nintendo Switch dovesse essere aggiornata alla versione 16.0.3 è possibile che l’ultima patch segreta sia già stata installata nelle vostre periferiche, senza che voi ve ne siate accorti.

A quasi un mese dal lancio del suo ultimo modello, Nintendo Switch OLED: Zelda Tears of the Kingdom, si fanno sempre maggiori le aspettative e le speculazioni dei fan sul successore spirituale di Switch. Una periferica nuova di zecca capace di stravolgere ancora le sorti del mercato videoludico, come già accadde nel 2017, oppure una Nintendo Switch 2, capace di cavalcare l’onda del successo della sua versione base.

Nel frattempo, per non perdervi alcuna novità riguardante il panorama videoludico, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tutti i canali di HyNerd!