Prime gaming: annunciati i titoli di giugno 2023

Annunciati i nomi dei giochi che verranno inseriti nel catalogo gratuito di Prime Gaming a giugno. Dopo aver chiuso maggio con ben 23 giochi resi disponibili, anche per il mese prossimo sono attesi numerosi titoli: Questi sono ben 13, tra i quali alcuni nomi importanti come Neverwinter Nights: Enhanced Edition.

Titoli Prime Gaming in ordine di uscita

Disponibili dal 2 giugno:

Sengoku 2 [Amazon Games App] un videogioco di tipo picchiaduro a scorrimento sviluppato e pubblicato nel 1993 dalla SNK Playmore.

Mutation Nation [Amazon Games App] un videogioco arcade considerato precursore della serie The King of Fighters, soprattutto per la somiglianza di uno dei due personaggi, Ricky, a Kyo Kusanagi.

Su Prime Gaming dal 9 giugno:

Soccer Brawl [Amazon Games App] è un gioco di calcio ambientato in un prossimo futuro dove le squadre dispongono di 7 giocatori robot, invece dei normali 11 giocatori.

Over Top [Amazon Games App] è un videogioco arcade di corse sviluppato da ADK e originariamente pubblicato da SNK il 26 aprile 1996. È il successore spirituale di Thrash Rally.

Dal 16 giugno su Prime Gaming:

The Super Spy [Amazon Games App] un videogioco arcade, ibrido tra sparatutto in prima persona e picchiaduro.

Top Hunter [Amazon Games App] un gioco d'azione a scorrimento orizzontale che ha come scopo sconfiggere i pirati spaziali che mirano al dominio totale.

SteamWorld Dig 2 [Amazon Games App], un'avventura platformer mineraria ispirata ai classici giochi in stile Metroidvania.

Dal 23 giugno:

Neverwinter Nights: Enhanced Edition [Amazon Games App] è un videogioco di ruolo con prospettiva in terza persona e ambiente di gioco in tre dimensioni, basato sulle regole della terza edizione di Dungeons & Dragons e dell’ambientazione Forgotten Realms.

Autonauts [Amazon Games App] creando robot e insegnando loro tramite la programmazione in stile Scratch lo scopo del gioco è costruire un paradiso autonomo in continua evoluzione di agricoltura, industria e illuminazione.

Revita [Amazon Games App] un frenetico platform roguelite a doppia levetta in cui si vestono i panni di un bambino senza nome che sale su una minacciosa torre dell'orologio alla ricerca dei propri ricordi perduti.

Disponibili il 30 giugno:

Roguebook [Amazon Games App] un deckbuilder roguelike con meccaniche uniche, ideato dagli sviluppatori di Faeria e da Richard Garfield, creatore di Magic: The Gathering™.

Once Upon a Jester [Amazon Games App] Nei panni di Jester, in compagnia del suo miglior amico Sok, viaggerete per il regno imbastendo spettacoli improvvisati in ogni angolo del regno.

Gems of Destiny: Homeless Dwarf [Legacy Games Code] la storia del nano Alex che ricostruisce il suo villaggio distrutto grazie al guadagno di monete attraverso i 5 booster del gioco.

Tutti i giochi appena elencati saranno disponibili solo per gli iscritti ad Amazon Prime. Ovviamente verranno rilasciati anche bonus per molti altri giochi presenti nel catalogo Prime Gaming e sarà possibile trovare ancora per poco tempo i giochi regalati a maggio. Potete trovare l’elenco di questi qui su Hynerd.