Phantom liberty: prossimo annuncio del dlc di cyberpunk 2077

Dopo essere sparito dai radar per qualche mese, Phantom Liberty, il pacchetto aggiuntivo di Cyberpunk 2077, sembra prepararsi al suo debutto, che potrebbe essere annunciato a breve. Il titolo sci-fi potrebbe presto ampliare i confini della sua esperienza con un DLC succoso e capace di superare le aspettative dei fan.

CD Projekt Red, casa di sviluppo polacca autrice del titolo fantascientifico, avrebbe di recente fornito un report dettagliato agli investitori, garantendo l’arrivo di importanti annunci in occasione del Summer Game Fest. Che sia questa la grande occasione di riscatto per CD Projekt dopo il catastrofico lancio di Cyberpunk 2077?

Nel lungo documento presentato agli investitori, CD Projekt ha confermato che Phantom Liberty sarà presente al Summer Game Fest: Play Days 2023. Il festival videoludico è un appuntamento ad invito per addetti al settore, presentato da Geoff Keighley. L’evento avrà inizio l’8 giugno e consisterà in una diretta streaming dalla durata di un paio d’ore, nelle quali i videogiocatori di tutto il mondo potranno ricevere aggiornamenti sullo sviluppo e le uscite dell’estate 2023.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, cosa possiamo aspettarci?

Non sono molte le informazioni a nostra disposizione su Phantom Liberty. I pochi dettagli che conosciamo sono che nel DLC vivremo le avventure di V, un mercenario cyberpunk, affrontando una missione impossibile tra spionaggio e sopravvivenza. Il pacchetto di espansione di Cyberpunk 2077 sarà disponibile solo per le console di nuova generazione (Playstation 5 e Xbox series X/S) nonchè per PC.

Assieme alle novità riguardanti Phantom Liberty, CP Projekt si prepara a celebrare poi il record di vendite realizzato dalla sua opera magna, The Witcher 3 Wild Hunt, arrivato a ben 50 milioni di copie vendute.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà quindi l’alba di una nuova era per CD Projekt? In attesa di esplorare nuovamente le vie illuminate di Night City, l’appuntamento è fissato all’8 giugno, sempre qui su HyNerd, per tutti gli aggiornamenti ed i reveal che avranno luogo nel Summer Game Fest 2023.