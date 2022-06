No Man’s Sky approderà su Nintendo Switch da ottobre 2022

No Man’s Sky, il gioco di fantascienza sviluppato da Hello Games, arriverà insieme a Bandai Namco Europe su Nintendo Switch a partire dal 7 ottobre di quest’anno. Il titolo verrà distribuito in versione fisica e in versione digitale nel Nintendo eShop, mentre per PlayStation 5 verrà rilasciata una versione fisica nello stesso giorno.

No Man’s Sky, titolo inizialmente rilasciato nel 2016, è un videgioco d’azione-avventura in cui i giocatori potranno esplorare, costruire e cercare di sopravvivere nei tantissimi pianeti di cui il titolo è provvisto, ognuno ricco di sue forme di vita e di tante altre caratteristiche che li rendono unici nel suo genere.

Fin dal suo primo rilascio, No Man’s Sky ha ricevuto un totale di venti aggiornamenti su dei nuovi contenuti principali, i quali saranno interamente rilasciati nella versione per Nintendo Switch, insieme a molti altri futuri. Il videogioco gode di un seguito a dir poco straordinario, arrivando a superare oltre mezzo miliardo di ore giocate tra milioni di giocatori.

Sean Murray, fondatore di Hello Games, ha dichiarato: