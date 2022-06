The Elder Scrolls Online: rilasciata l’espansione High Isle su console

The Elder Scrolls Online: High Isle, la sesta grande espansione (chiamate anche capitoli) del MMORPG di ZeniMax Online Studios, è da oggi disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. L’espansione era già stata rilasciata su PC ad aprile di quest’anno, ed è acquistabile nello store delle varie piattaforme o nel loro sito ufficiale.

The Elder Scrolls Online Launch trailer

Nel trailer di lancio, pubblicato nel canale Youtube di Bethesda, scopriremo la patria dei Bretoni, ovvero i meticci discendenti degli uomini e degli elfi. Nello specifico verremo teletrasportati a High Isle, una delle quattro isole dell’arcipelago Systres, parte più occidentale di Tamriel. In questo nuovo capitolo i delegati delle alleanze cercheranno in tutti i modi di venirsi in contro con dei colloqui di pace, con l’intento di mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli, non curanti del fatto che l’organizzazione Ascendant Order stia cercando di mettergli i bastoni tra le ruote per interrompere tali colloqui.

Ad accompagnarci in questa avventura ci saranno due nuovi compagni: Ember il Khajiit (una delle razze presenti nel gioco) e il bretone Isobel. Ember è cresciuto senza una casa, ma è riuscito a sviluppare un vero e proprio talento per la magia, mentre Isobel è un aspirante cavaliere con il solo intento di fare del bene.

Tra le altre novità abbiamo l’aggiunta di un nuovo gioco di carte in-game chiamato ”Tales of Tribute”, il quale avrà un suo sistema di progressione. Tales of Tribute sarà presente in determinate quest, in cui il giocatore dovrà competere contro altri NPC.