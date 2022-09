Oscar 2023: i film in lizza per rappresentare l’Italia

Mancano ancora diversi mesi alla cerimonia del prossimo 12 marzo, eppure la corsa agli Oscar 2023 è già iniziata. L’ANICA ha annunciato i dodici film italiani in lizza per ottenere una candidatura al premio di miglior film straniero. I titoli in questione sono:

Chiara di Susanna Nicchiarelli

Il Colibrì di Francesca Archibugi

Dante di Pupi Avati

Giulia di Ciro De Caro

L’Immensità di Emanuele Crialese

Mindemic di Giovanni Basso

Nostalgia di Mario Martone

L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido

Le Otto Montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Piccolo Corpo di Laura Samani

Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio

La Stranezza di Roberto Andò

Una commissione di selezione decreterà il 26 settembre quale di questi verrà consegnato all’Academy, che a sua volta comunicherà a dicembre la short-list delle pellicole non statunitensi in gara per l’International Future Film Award. L’ultima data da segnalare prima della cerimonia di Los Angeles è il 24 gennaio 2023, giorno dell’attesissimo annuncio delle nominations per gli Oscar 2023.

Non ci sarà questa volta Paolo Sorrentino, che è stato l’unico regista in grado di tenere alta la bandiera tricolore negli ultimi anni, prima con la vittoria del 2014 con La grande bellezza e poi con la nomination dell’acclamato È stata la mano di Dio. Bisogna risalire addirittura al 2006 per trovare un altro film italiano nel lotto dei cinque candidati (La bestia nel cuore) e al 1999 per un’altra vittoria, quella di Roberto Benigni con La vita è bella.