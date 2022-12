Nowave, recensione degli occhiali anti luce blu

Da qualche mese sono arrivati in redazione gli occhiali anti luce blu di NoWave, l’azienda…

Da qualche mese sono arrivati in redazione gli occhiali anti luce blu di NoWave, l’azienda italiana specializzata nella produzione di questo tipo di occhiali.

Adesso, dopo ore intense di scrittura, programmazione e gaming passate utilizzando questi occhiali è ora di dare un voto a questi occhiali. Fino a qualche tempo fa gli occhiali anti luce blu erano per nulla indispensabili nella mia vita di tutti i giorni, ma ora non ne posso fare a meno e in questa recensione ti spiegherò il perché.

Prima di iniziare però bisogna dedicare un piccolo paragrafo a spiegare cosa è la cosiddetta luce blu.

Cos’è la luce blu?

Negli ultimi anni si è studiato molto l’impatto dello schermo sulla salute dei nostri occhi e in particolare come la luce blu, quella che, per intenderci, è emessa dagli schermi dei nostri smartphone, tablet, PC e, in una certa qual misura, anche dai sistemi di illuminazione a basso consumo energetico.

Si è scoperto che la luce blu nel tempo potrebbe avere effetti negativi nella nostra salute, soprattutto per la nostra vista. Infatti è spesso additata anche come uno dei principali motivi che portano a frequenti mal di testa o, in casi più estremi, all’insonnia.

NoWave ha spiegato nel dettaglio gli effetti che comporta la luce blu nel video che trovate qui di seguito:

NoWave, Luce Blu

Facendo una ricerca su internet, tanti studi e informazioni sembrano confermare la tesi non solo da NoWave, ma anche l’esistenza di una vera e propria sindrome, la “sindrome da visione al computer“.

Un utilizzo di appositi occhiali da lettura al computer protegge gli occhi dalla luce blu degli schermi, e riscontra pareri positivi. In ogni caso, un utilizzo degli schermi elettronici superiore a 4-5 ore al giorno è sconsigliato, in quanto la stessa funzione biologica dell’occhio non prevede il contatto prolungato con essi. Wikipedia

Non sono un medico, ne mi ritengo all’altezza, ma da quando ho cominciato ad informarmi e a prendere le dovute precauzioni, tra cui utilizzare questi occhiali nelle sessioni intense di studio, programmazione e gaming, sembra che la mattina, dopo le mie 8 ore di sonno, mi ritrovi più riposato e con molte più energie. Dico di più, i dolori che avevo ogni tanto la sera agli occhi prima andare a dormire, sono scomparsi.

Un caso? Chi può dirlo. Però la sensazione di stare meglio da quando utilizzo questi occhiali è vera.

Come sono fatti? Ecco la nostra esperienza

Non ho mai portato gli occhiali, questo diciamo va un po’ a mio sfavore in questa recensione, ma mi sono fatto aiutare da amici e parenti per dare una recensione il più possibile veritiera.

La principale preoccupazione era quella della scomodità; la paura che nell’utilizzo di lunghe sessioni davanti allo schermo, questi occhiali potessero essere scomodi o addirittura fastidiosi.

Ma mi sono ricreduto.

La montatura dell’occhiale NoWave che mi è arrivato (Per la precisione il modello) risulta estremamente leggero e per nulla fastidiosa. Il motivo è il materiale utilizzato per la loro costruzione, un mix di TR90 (un materiale plastico) e titanio; mentre le lenti sono realizzate in CR39, una particolare plastica che qualcuno forse ha sentito già essere chiamata con il nome di “vetro organico”.

Al contempo però ho l’impressione che si possano rompere facilmente. La montatura oltre ad essere leggera risulta flessibile e questo mi ha portato nei primi momenti di utilizzo a temere che si sarebbero rotti da lì a poco tempo.

Ci sono vari design dell’occhiale per soddisfare tutti i gusti e tramite la tecnologia AR è possibile con l’utilizzo della fotocamera testare il prodotto sul nostro volto prima dell’acquisto, in modo da essere sicuri che la tipologia scelta stia bene con le forme del nostro viso.

Sul sito ufficiale di NoWave è possibile scegliere tra differenti taglie: la small, medium e large.

L’occhiale viene consegnato all’interno di una scatola bianca con il logo NoWave. Al suo interno troviamo:

Portaocchiali rigido nero con chiusura magnetica

Sacchetta porta occhiali

Panno per la pulizia delle lenti

Ovviamente, l’occhiale scelto.

Al primo utilizzo degli occhiali, specialmente se state fissando un monitor molto luminoso potreste sentire una live sensazione di fastidio, è normale, perché occhio si deve abituare alla lente e dopo poco tempo passerà. La sensazione immediate è che vedrete lo schermo illuminarsi di giallo, questa sensazione infatti non è la cosa migliore se lavorate nel campo della grafica, sopratutto se avete la necessità di vedere con precisione la tonalità del colore.

Le lenti sono dotate di un filtro UV400, che protegge sia dai raggi UV-A che dai raggi UV-B, filtrando il 40% della luce blu a 430nm e sono antiriflesso HMC (dato NoWave). Non sono lenti graduate, ma su richiesta possono essere graduate a piacimento, ovviamente dopo aver inviato un certificato medico.

Quanto costano gli occhiali anti luce blu?

Il prezzo degli occhiali anti luce blu si aggira attorno ai 60€, a seconda del modello che sceglierete. A questi dovrete aggiungere 39€ se volete aggiungere la graduazione della lente (per la correzione di miopia, ipermetropia, astigmatismo) o progressivi (per la correzione semplice della presbiopia) da 249€. Inoltre potete aggiungere la combinazione anti luce blu e fotocromatici a 99€ (si scurisce al sole trasformando gli occhiali in occhiali da sole. Lenti Transitions di ottava generazione).