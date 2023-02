Playstation plus: rivelati i 4 giochi di febbraio

Annunciati i 4 giochi Playstation Plus di Febbraio scaricabili gratuitamente per gli abbonati.

Indice dei contenuti I giochi Playstation Plus

Anche nel mese di febbraio Playstation Plus si aggiorna con nuovi giochi gratuiti e conferma l’importanza dei giochi regalati nel mese di gennaio con grandi titoli anche stavolta.

Dal 7 febbraio tutti gli abbonati a Playstation Plus Essentials potranno scaricare i giochi annunciati da Sony. Tre di loro sono sia per Playstation 4 e Playstation 5 mentre uno, tra l’altro il restauro di un gioco storico, solo per la 4.

I giochi Playstation Plus

Mafia Definitive Edition (PS4) La storia del gioco, ambientato nella città immaginaria di Lost Heaven, in Illinois durante gli anni trenta, segue l’ascesa e la caduta di un mafioso siculo-americano, Tommy Angelo, all’interno della famiglia criminale Salieri. Oltre alla modalità storia, i giocatori possono anche esplorare la città in una modalità open world. Il gioco è un rifacimento di Mafia: The City of Lost Heaven. Il remake ha portato con sé diverse innovazioni alla storia e alle modalità di gioco originali, tra cui un’ambientazione ricostruita, dinamiche delle missioni migliorate e l’introduzione di motociclette.

(PS4) La storia del gioco, ambientato nella città immaginaria di Lost Heaven, in Illinois durante gli anni trenta, segue l’ascesa e la caduta di un mafioso siculo-americano, Tommy Angelo, all’interno della famiglia criminale Salieri. Oltre alla modalità storia, i giocatori possono anche esplorare la città in una modalità open world. Il gioco è un rifacimento di Mafia: The City of Lost Heaven. Il remake ha portato con sé diverse innovazioni alla storia e alle modalità di gioco originali, tra cui un’ambientazione ricostruita, dinamiche delle missioni migliorate e l’introduzione di motociclette. OlliOlli World (PS5 | PS4)un audace platform d’azione per lo skateboard che esplode di personalità. Sfoglia e scorri attraverso il mondo vivido e vibrante di Radlandia, incontrando personaggi colorati mentre ti fai strada, truccando e aerando per scoprire i mistici dei dello skate nella tua ricerca di Gnarvana.

(PS5 | PS4)un audace platform d’azione per lo skateboard che esplode di personalità. Sfoglia e scorri attraverso il mondo vivido e vibrante di Radlandia, incontrando personaggi colorati mentre ti fai strada, truccando e aerando per scoprire i mistici dei dello skate nella tua ricerca di Gnarvana. Evil Dead The Game (PS5 | PS4) Vesti i panni di Ash Williams o dei suoi amici dell’iconico franchise di Evil Dead e lavorate insieme in un gioco carico di azione cooperativa esagerata e multiplayer PVP! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti, esplorando, saccheggiando, gestendo la tua paura e trovando elementi chiave per sigillare la breccia tra i mondi in un gioco ispirato a tutti e tre i film originali di Evil Dead e alla serie televisiva originale di STARZ Ash vs Evil Dead.

(PS5 | PS4) Vesti i panni di Ash Williams o dei suoi amici dell’iconico franchise di Evil Dead e lavorate insieme in un gioco carico di azione cooperativa esagerata e multiplayer PVP! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti, esplorando, saccheggiando, gestendo la tua paura e trovando elementi chiave per sigillare la breccia tra i mondi in un gioco ispirato a tutti e tre i film originali di Evil Dead e alla serie televisiva originale di STARZ Ash vs Evil Dead. Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4) è un’importante espansione per Destiny 2. Beyond Light ha una nuova enorme destinazione, la luna di ghiaccio di Europa dove dopo l’oscurità è entrata nel sistema solare e ha avvolto i pianeti maggiori. Spetta ai Guardiani impedire all’oscurità di inghiottire tutto, per fare questo devono usare l’essenza stessa di Europa per creare un nuovo potere e una nuova sottoclasse chiamata Stasi che appare sotto forma di poteri del ghiaccio congelando i loro nemici.

Affronta i demoniaci in Evil Dead: The Game, lanciati in complessi trick nel colorato mondo di OlliOlliWorld e vivi come un gangster in Mafia: Definitive Edition. In più come titolo bonus PlayStation Plus questo mese: Destiny 2: Oltre la Luce.https://t.co/s0eTqNMJlD pic.twitter.com/pzAzt6vH8D — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 1, 2023

Questi titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 7 febbraio al 6 marzo 2023. Gli abbonati PlayStation Plus avranno tempo fino a lunedì 6 febbraio per aggiungere Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2 alla propria raccolta di giochi come scritto nel nostro articolo.