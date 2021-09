Vanguard: al via l’open beta il 18 Settembre

Indice dei contenuti Open Beta di Vanguard al via il 18 Settembre: sarà cross-platform

Tra i videogiochi più attesi del 2021 sarebbe increscioso non citare Call of Duty: Vanguard, previsto per il 5 Novembre 2021 e sviluppato da Sledgehammer Games. Lo studio in passato ha contribuito alla genesi di diversi capitoli della saga, oltre ad essersi sobbarcato al 100% gli oneri produttivi di Advanced Warfare e WWII.

Sledgehammer si ritrova a dover dunque risollevare il brand dopo il mezzo buco nell’acqua di Black Ops Cold War, che non ha saputo portare avanti il rinnovato entusiasmo da parte dei fan stimolato dall’ottimo Modrn Warfare (2019). Vanguard sarà inoltre la base su cui sorgerà la terza fase di Warzone, attualmente al centro di pesanti polemiche a causa del dilagare dei cheater su Verdansk.

Nelle settimane passate gli utenti Playstation hanno potuto accedere alla closed beta, fornendo attraverso social feedback ed immagini in anteprima di ciò che ci aspetta su questo nuovo capitolo di COD. Al netto di polemiche riguardo alla bruttezza del gioco su old-gen, le premesse sembrano essere fantastiche e l’attesa per Vanguard è cresciuta esponenzialmente.

L’uscita di Vanguard è prevista per il 5 Novembre

Open Beta di Vanguard al via il 18 Settembre: sarà cross-platform

A partire dal 18 Settembre fino al 20 dello stesso mese, gli utenti di ciascuna piattaforma potranno finalmente scaricare la beta del gioco e passarci quante più ore riusciranno ad investire in essa. La beta fornirà l’opportunità di giocare su 4 mappe diverse che promettono di dare l’idea di quelle che sono le ambizioni del titolo.

Ovviamente la beta, come il gioco all’uscita, sarà cross-platform e permetterà dunque a persone collegate da dispositvi diversi di giocare assieme.

Vanguard sarà diretto contendente di Battlefield 2042, riportando in auge una rivalità classica del mondo videoludico tra due delle saghe più fortunate e riuscite della storia dell’industria. Battlefield e DICE arrivano da un poco riuscito Battlefield V che non riuscì ad accontentare i fan vogliosi di cimentarsi in battaglie che profumassero di seconda guerra mondiale. Vanguard promette di soddisfare proprio quella fetta di utenza rimasta con l’amaro in bocca.

Se siete pronti a scendere in guerra potete già prenotare il gioco dal sito ufficiale. Esso sarà disponibile per PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Serie X|S a partire dall’ormai vicinissimo 5 Novembre.