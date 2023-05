Oppenheimer: ecco il nuovo trailer italiano del film di nolan!

Manca sempre meno alla distribuzione di uno dei film più attesi dell’anno: Oppenheimer, la nuova opera di Christopher Nolan, è in arrivo nelle sale italiane ufficialmente dal 23 agosto 2023 e, come se non bastasse, la Universal Pictures ha appena pubblicato un nuovo trailer (anche in lingua italiana) del film.

Oppenheimer è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, e narra l’incredibile storia dell’uomo che ha inventato la bomba atomica.

Nel cast sono presenti Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nei panni della moglie, biologa e botanica Katherine, Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. sarà Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

Non dimentichiamo che del cast di fanno parte anche: Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.