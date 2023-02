Air: ecco il trailer del film con ben affleck e matt damon

Indice dei contenuti Air: la trama del film sulla Nike

È stato rilasciato il primo trailer di Air, in uscita il prossimo 5 aprile. Air è il nuovo film che nasce dalla storica collaborazione fra Ben Affleck e Matt Damon. Il primo dirigerà per la prima volta l’amico nel film scritto da Alex Convery e prodotto da Artists Equity, la nuova compagnia di Affleck e Damon.

La distribuzione di Air sarà affidata ad Amazon, che ha deciso di rilasciare il film direttamente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Come riportato da Variety, non si tratterà dunque di una semplice distribuzione limitata nei cinema, bensì Air verrà rilasciato in esclusiva nelle sale, per poi approderà su Prime Video in un secondo momento.

Air è incentrato sulla nascita dell’accordo fra Nike e Michael Jordan e più in generale del brand di scarpe Air Jordan. Ambientato agli inizi della carriera NBA di Jordan, la pellicola segue gli sforzi del dirigente della Nike Sonny Vaccaro (Matt Damon) nel tentativo di convincere la stella del basket ad unirsi all’azienda.

“Sto scommettendo la mia carriera su un ragazzo”, afferma il personaggio interpretato da Damon nel trailer ufficiale.

Nel cast del film troviamo anche Ben Affleck, che oltre a dirigere interpreterà anche Phil Knight, co-fondatore di Nike; e Viola Davis nel ruolo di Deloris Jordan, madre di Michael. Insieme alle tre star ci saranno poi Jason Bateman come Rob Strasser, Chris Messina (David Falk), Marlon Wayans (George Raveling), Chris Tucker (Howard White), Matthew Maher (Peter Moore), Gustaf Skarsgård (Horst Dassler) e Julius Tennon nel ruolo di James Jordan.