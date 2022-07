Venezia 79: Julianne Moore presidente della Giuria internazionale

Tramite un comunicato stampa pubblicato il 15 luglio, la Biennale di Venezia ha reso noto che la pluripremiata attrice Julianne Moore presiederà la Giuria internazionale del Concorso della settantanovesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Suo sarà quindi il compito di assegnare il Leone d’Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali.

La vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista nel 2014, per il film Still Alice, Julianne Moore prenderà dunque parte attiva a Venezia 79, sedendo al posto d’onore nei banchi dei giurati.

Infatti, com’è ovvio, non sarà di certo sola, ma, al contrario, sarà in ottima compagnia, in quanto la Giuria internazionale di Venezia 79 sarà composta inoltre dalle seguenti personalità:

Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore

(Argentina) regista, sceneggiatore e produttore Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore

(Italia) regista e sceneggiatore Audrey Diwan (Francia), regista

(Francia), regista Leila Hatami (Iran) attrice

(Iran) attrice Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore

(Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore Rodrigo Sorogoyen (Spagna) regista, sceneggiatore e produttore

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.

Ricordiamo quindi che la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arrivata all’edizione 79, si svolgerà dal 31 agosto e terminerà il 10 settembre 2022, e ogni anno vede la proiezione di 140 titoli tra lungometraggi, documentari e progetti speciali.