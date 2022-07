Agatha: House of Harkness, la serie avrà elementi horror

Agatha: House of Harkness, la serie Marvel spin-off di WandaVision, secondo le dichiarazioni su Twitter da parte dei produttori, avrà delle componenti horror. Potrebbe sembrare una scelta particolare per la Marvel, considerando che questa ultima fa parte della Disney, ma non è così.

Infatti la serie avrà anche i toni della commedia, come abbiamo visto in serie come Hocus Pocus o Le avventure di Sabrina. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che da qualche tempo, la Marvel si sta concentrando su un target più adulto, come dimostra l’ultimo film con protagonista il mago supremo Steven Strange, ossia Doctor Strange e l’universo della follia diretto da Sam Raimi, regista conosciuto soprattutto per le sue pellicole horror (La trilogia de La Casa, Drag me to hell).

Riguardo la trama della serie ancora non sappiamo nulla. Ricordiamo che, Scarlet Witch era riuscita ad imprigionare Agnes/Agatha nella città stessa. Nella serie abbiamo visto anche scorci del passato di Agatha, chissà se vedremo sia gli eventi passati che futuri di questo personaggio.

Agatha: House of Harkness sarà composta da sei episodi. Nel cast torna Kathryn Hahn come protagonista nei panni di Agatha la potente strega. Jac Schaeffer, capo sceneggiatore di WandaVision, dovrebbe essere lo sceneggiatore e il produttore esecutivo del progetto. La serie sarà disponibile su Disney+ dal 2024.