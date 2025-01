Oscar 2025, ecco tutte le candidature ufficiali: The Brutalist e Emilia Pérez dominano la scena

Le nomination ai tanto attesi Oscar 2025 sono state finalmente annunciate poche ore fa. Come previsto, The Brutalist , Conclave e Emilia Perez dominano le candidature, confermandosi i favoriti della stagione.

Anche Anora di Sean Baker e A Complete Unknown di James Mangold hanno raccolto un numero considerevole di candidature, un po' meno scontata la doppia candidatura di I'm still here , il film brasiliano che si è guadagnato un posto tra i dieci migliori dell'anno e tra i cinque internazionali .

L'acclamato Dune 2 di Denis Villeneuve, pur presente tra i candidati a miglior film, non ha ottenuto la nomination per la regia, ma è presente comunque tra i nominati a diversi premi tecnici. Delusione invece per l'Italia, Vermiglio di Maura Delpero escluso dalla cinquina, mentre sono da segnalare le ottime performance di Il robot selvaggio e Flow, che oltrepassano i confini dell'animazione.