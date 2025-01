Golden Globes 2025, i vincitori: The Brutalist e Emilia Pérez dominano la serata

La cerimonia dei Golden Globes 2025 si è conclusa con i successi di The Brutalist, un dramma sull'esperienza degli immigrati nel dopoguerra (qui puoi leggere la nostra recensione), e Emilia Pérez, un musical su un signore della droga che affronta un cambiamento di genere. Emilia Pérez ha vinto come miglior musical o commedia, accumulando quattro premi, mentre The Brutalist si è aggiudicato il premio per il miglior film drammatico con tre riconoscimenti. L'evento però ha dato spazio anche ad altri fantastici film e serie che meritavano un riconoscimento.

La serata ha anche riflettuto le difficoltà che Hollywood sta affrontando, tra pandemia, scioperi di attori e sceneggiatori, e la transizione verso modelli di business legati allo streaming. Inoltre, i Golden Globes stessi hanno attraversato una trasformazione dopo le polemiche del 2021 sulla mancanza di diversità nel corpo votante, ora ampliato e più inclusivo.

Golden Globes 2025: Shōgun guida i premi seriali

Nel panorama televisivo, Shōgun, saga storica ambientata nel Giappone feudale, ha dominato con quattro premi, incluso quello per la miglior serie drammatica. Baby Reindeer, opera semi-autobiografica di Richard Gadd, è stata premiata come miglior serie limitata per la TV.

Adrien Brody, protagonista di The Brutalist, ha vinto come miglior attore in un dramma per il ruolo di un architetto sopravvissuto all'Olocausto, mentre Fernanda Torres ha ottenuto il premio come miglior attrice drammatica per il suo intenso ritratto in I'm Still Here. In ambito "commedia", Demi Moore ha trionfato per la sua performance in The Substance, mentre Sebastian Stan ha vinto come miglior attore in una commedia per A Different Man.

Altri premi importanti

Tutti i vincitori dei Golden Globes 2025

MIGLIOR FILM – DRAMMATICO

THE BRUTALIST (A24) (VINCITORE)

A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)

CONCLAVE (Focus Features)

DUNE: PARTE DUE (Warner Bros. Pictures)

NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)



MIGLIOR FILM – MUSICAL O COMMEDIA

ANORA (NEON)

CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)

EMILIA PÉREZ (Netflix) (VINCITORE)

A REAL PAIN (Searchlight Pictures)

THE SUBSTANCE (MUBI)

WICKED (Universal Pictures)



MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

FLOW (Sideshow / Janus Films) (VINCITORE)

INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)

OCEANIA 2 (MOANA 2) (Walt Disney Studios Motion Pictures)

WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)

IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) (Universal Pictures)



PREMIO CINEMATOGRAFICO E AL BOTTEGHINO

ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)

DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)

IL GLADIATORE II (Paramount Pictures)

INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

TWISTERS (Universal Pictures)

WICKED (Universal Pictures) (VINCITORE)

IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) (Universal Pictures)



MIGLIOR FILM IN LINGUA NON INGLESE

ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCIA / INDIA

EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCIA (VINCITORE)

LA RAGAZZA CON L'AGO (THE GIRL WITH THE NEEDLE) (MUBI) – POLONIA / SVEZIA / DANIMARCA

I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRASILE

IL SEME DEL FICO SACRO (THE SEED OF THE SACRED FIG) (NEON) – USA / GERMANIA

VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALIA



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM – DRAMMATICO

PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)

ANGELINA JOLIE (MARIA)

NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)

TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)

FERNANDA TORRES (I’M STILL HERE) (VINCITORE)

KATE WINSLET (LEE)



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM – DRAMMATICO

ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST) (VINCITORE)

TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)

DANIEL CRAIG (QUEER)

COLMAN DOMINGO (SING SING)

RALPH FIENNES (CONCLAVE)

SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM – MUSICAL O COMMEDIA

AMY ADAMS (NIGHTBITCH)

CYNTHIA ERIVO (WICKED)

KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)

MIKEY MADISON (ANORA)

DEMI MOORE (THE SUBSTANCE) (VINCITORE)

ZENDAYA (CHALLENGERS)



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM – MUSICAL O COMMEDIA

JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)

HUGH GRANT (HERETIC)

GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)

JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)

GLEN POWELL (HIT MAN)

SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN) (VINCITORE)

ZOE SALDAÑA in EMILIA PÉREZ.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM

SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)

ARIANA GRANDE (WICKED)

FELICITY JONES (THE BRUTALIST)

MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)

ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)

ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ) (VINCITORE)



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM

YURA BORISOV (ANORA)

KIERAN CULKIN (A REAL PAIN) (VINCITORE)

EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)

GUY PEARCE (THE BRUTALIST)

JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)

DENZEL WASHINGTON (IL GLADIATORE II)



MIGLIOR REGISTA – FILM

JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)

SEAN BAKER (ANORA)

EDWARD BERGER (CONCLAVE)

BRADY CORBET (THE BRUTALIST) (VINCITORE)

CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)

PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)



MIGLIOR SCENEGGIATURA – FILM

JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)

SEAN BAKER (ANORA)

BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)

JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)

CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)

PETER STRAUGHAN (CONCLAVE) (VINCITORE)



MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE – FILM

VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)

DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)

KRIS BOWERS (IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT))

CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PÉREZ)

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS) (VINCITORE)

HANS ZIMMER (DUNE: PARTE DUE)



MIGLIOR CANZONE ORIGINALE – FILM

“BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL

Musica e Testi di: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson

“COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS

Musica e Testi di: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

Musica e Testi di: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard (VINCITORE)

“FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN

Musica e Testi di: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek

“KISS THE SKY” –– IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT)

Musica e Testi di: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi

“MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ

Musica e Testi di: Clément Ducol, Camille



MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – DRAMMATICA

IL GIORNO DELLO SCIACALLO (THE DAY OF THE JACKAL) (PEACOCK)

THE DIPLOMAT (NETFLIX)

MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)

SHŌGUN (FX/HULU) (VINCITORE)

SLOW HORSES (APPLE TV+)

SQUID GAME (NETFLIX)



MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – MUSICAL O COMMEDIA

ABBOTT ELEMENTARY (ABC)

THE BEAR (FX/HULU)

I SIGNORI (THE GENTLEMEN) (NETFLIX)

HACKS (HBO | MAX) (VINCITORE)

NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)



MIGLIOR MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM PER LA TELEVISIONE

BABY REINDEER (NETFLIX) (VINCITORE)

DISCLAIMER (APPLE TV+)

MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)

THE PENGUIN (HBO | MAX)

RIPLEY (NETFLIX)

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)

