Wicked e i fantasy musicali: come si colloca rispetto ad altri classici moderni?

Wicked è un film musicale contemporaneo, basato su un musical recente e di grande successo. Vediamo come si colloca rispetto agli altri film musicali moderni.

Il musical delle origini

Le due protagoniste del film, Wicked.

Il musical nasce con l'avvento del sonoro nel cinema. Il primo film musicale è chiaramente The Jazz singer del 1927. Qui per la prima volta il sonoro viene utilizzato per dialoghi e momenti cantati. Nonostante questo il film resta principalmente muto, e soprattutto non possiamo considerarlo come un vero e proprio musical. Questo perché nel musical, la componente musicale deve essere funzionale per la trama. Qui la musica aiuta piuttosto a caratterizzare il personaggio, ma i vari numeri musicali sono isolati e rappresentano dei momento assestante.

Proseguendo musical come The Broadway melody hanno creato man mano l'immagine di ciò che il genere vuole rappresentare nel settore: portare la magia del teatro sullo schermo, in un momento storico in cui il teatro musicale, a causa della grande depressione, diventa inaccessibile per tante categorie di persone.

Dal mago di Oz a Singin' in the rain

Personaggi iconici del film classico Il Mago di Oz sul sentiero dorato.

Il mago di Oz e Singin' in the rain sono i film più emblematici del genere. In primo luogo la musica è funzionale nella narrazione, la porta avanti e la arricchisce. Nel caso del Mago di Oz, ogni personaggio ha la sua canzone, che esprime il suo più grande desiderio e dona significato al viaggio verso la Città di Smeraldo.

Poi è importante notare come riescano a sviluppare nel migliore dei modi le tematiche principali dei musical: il sogno americano e la relazione sentimentale. Il sogno americano è emblematico in Singin' in the rain. Il desiderio di libertà e di sfondare nel mondo della musica.

Questi film sono dominati da colori sgargianti e ambienti dominati dai sogni.

Wicked e la contemporaneità

Una scena dal film, La La Land.

Andando avanti con gli anni l'amore del grande pubblico per il genere musical va man mano a scemare. Capolavori come Grease, Mamma Mia e La La Land, riescono ad avere successo, ma non a dare una nuova luce al genere.

Wicked è il risultato si un filone di musical nato diversi decenni prima. Si tratta di film musicali basati su alcuni tra gli spettacoli di Broadway di maggior successo. Dopo anni e anni di successo a Broadway, le case di produzione hanno finalmente deciso di investire su una delle saghe di maggior successo nel genere musical: il mondo di Oz. Wicked infatti, sebbene sia tratto da un romanzo totalmente diverso e si basi su una trama che non ha quasi nulla a che vedere con quella del mago di Oz, si sviluppa nello stesso mondo, e ha a che fare con gli stessi personaggi, raccontati in modo diverso.

Il film di Wicked, a differenza dei musical delle origini e dello stesso mago di Oz, non è dominato da colori sgargianti e frizzanti. La ragione principale è data dalla scelta di girare in digitale e non su pellicola. Film musical come La La Land, proprio per mantenere i colori vibranti e naturali, optano per l'utilizzo della pellicola, che riesce a gestire meglio il colore e non necessita di un lavoro di saturazione in post produzione.

Qui la tematica del sogno americano viene rivisitata. Il sogno di Elphaba è inizialmente frivolo, vuole arrivare a lavorare con il mago per eliminare il colore verde dalla sua pelle. Durante il percorso del film la ragazza perde interesse in questo stesso desiderio, poichè grazie a Galinda riesce ad essere popolare e non essere bullizzata come avveniva da bambina. Il suo desiderio cambia, matura, la sua empatia la spinge a volerlo sfruttare per aiutare gli animali antropomorfi.

La tematica dell'amore qui è presente, ma viene surclassata da quella di un amore fraterno, l'amicizia tra Galinda e Elphaba. Un rapporto sincero e sviluppato in modo molto approfondito all'interno del film.