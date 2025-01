A Complete Unknown: cosa c’è di vero nel biopic su Bob Dylan?

L'adattamento cinematografico della vita di Bob Dylan, A Complete Unknown (qui la nostra recensione) in uscita nelle sale italiane il 23 gennaio, diretto da James Mangold con protagonista Timothée Chalamet , solleva interessanti interrogativi sulla relazione tra fiction e realtà nella rappresentazione biografica.

A Complete Unknown, pur basandosi su ricerche approfondite e interviste con lo stesso Dylan, presenta una narrazione che si discosta in diversi punti dai fatti storici documentati. Questa scelta stilistica, se da un lato arricchisce l'esperienza visiva, dall'altro fa porre una complesso quesito: fino a che punto un biopic può discostarsi dalla realtà senza tradire la figura che intende rappresentare?

Una scena dal film, A Complete Unknown.

Va detto che gli esperti di Bob Dylan interpellati concordano sul fatto che il film, pur non essendo un documentario, cattura efficacemente lo spirito e l'impatto culturale del cantautore.

Elijah Wald, autore del libro "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties", un'opera importante sulla carriera di Bob Dylan, che ha ispirato la sceneggiatura, pur apprezzando notevolmente l'adattamento cinematografico, ha evidenziato alcune divergenze tra la narrazione filmica e i fatti storici. Anche David Browne e Ian Grant, entrambi esperti della carriera e delle opere di Dylan, hanno sottolineato punti di forza e le eventuali imprecisioni presenti nel film.

Inoltre, il regista James Mangold ha recentemente dichiarato a Variety che il film "non è una voce di Wikipedia" e che non si è sentito di dover essere fedele a un livello documentaristico sui fatti narrati. Ma ha anche sottolineato che, oltre ad affidarsi al libro di Wald e ad altro materiale di origine storica, ha basato la sua versione della sceneggiatura (scritta insieme a Jay Cocks) su molte ore trascorse a parlare personalmente con Dylan.

Sempre Variety ha posto ad alcuni degli esperti di Bob Dylan sopra elencati una serie di domande scottanti che gli spettatori potrebbero porsi dopo aver visto A Complete Unknown, noi ve le riportiamo in questo articolo seguite dalle relative risposte.

A Complete Unknown è fedele alla storia di Bob Dylan? Rispondono gli esperti

Le prime esibizioni di Dylan galvanizzarono il pubblico fin dall'inizio?

Non tanto quanto descritto nel film. Il libro di Browne "Talkin' Greenwich Village" dice che i primi concerti di Dylan lo trovavano "imbarazzante e fuori posto un momento, sicuro e al comando quello dopo", con un co-manager del Gaslight che diceva che inizialmente era "disastroso" e un reporter del Daily News che diceva che "lasciava il palco al suono di forse una mano che batteva le mani". Di sicuro Shelton, Albert Grossman, Joan Baez e gli altri non erano mai nella stessa stanza la stessa sera, come descritto.

Browne afferma: "Parlando con le persone della scena e leggendo i resoconti di prima mano di coloro che sono scomparsi, sono rimasto colpito da quanto la voce di Dylan, il suo modo di suonare la chitarra e il suo primo repertorio fossero sconcertanti per così tante persone del Village all'epoca. Il suo approccio non era formale come quello di alcuni dei cantanti folk della zona che lo avevano preceduto negli anni '40 e '50; con il suo fraseggio, il suo umorismo e la sua energia, ha iniettato una sensibilità molto più rock 'n' roll su quei piccoli palchi. Quella ruvidezza ha affascinato alcuni e ha fatto infuriare altri, e non abbiamo molto di quel senso nel film. Non è stato amore a prima vista o a prima impressione per tutti".

Robert Shelton del New York Times scrisse che stava "scoppiando di talento" solo dopo averlo visto una seconda volta al Folk City, un'osservazione che fece una grande differenza nella carriera di Dylan.

A Complete Unknown, Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

La rappresentazione che il film fa dell'arrivo di Dylan a New York e della sua rapida integrazione nella scena folk è accurata? E che dire dei rapidi schizzi dei giocatori in quella scena intorno al 1961?

Browne, il cui nuovo libro Talkin' Greenwich Village descrive nei minimi dettagli quella scena folk, è forse deluso dal fatto che il film tratti di sfuggita quel periodo e le sue figure chiave. "Come uno che ha trascorso molto tempo a fare ricerche sui compagni di Dylan del Village dell'epoca, e anche a incontrare e intervistare quelli ancora con noi. Sono rimasto colpito da quanto pochi siano stati rappresentati nel film", dice Browne. "Dove sono Phil Ochs, Tom Paxton, Len Chandler, Carolyn Hester e Terri Thal, la prima manager di Dylan? Da quello che posso dire, Dave Van Ronk, una figura imponente anche allora, e qualcuno che Dylan rispettava, qualcuno sul cui divano spesso si schiantava, è solo in due scene fugaci, e a malapena identificato anche allora. Ovviamente non si può fare spazio a tutti loro in un film come questo, ma senza altri di quei personaggi, non abbiamo un'idea così forte di quanto Dylan fosse dirompente nel Village, e non solo a livello nazionale. Il suo rapporto con Ochs avrebbe potuto dare vita a qualche scena sostanziosa; la loro rivalità incarnava i dibattiti attualità-personalità, acustica-elettrica dell'epoca."

Quanto è accurata, la rappresentazione dell'apparizione di Dylan a Newport nel 1965, in particolare la reazione della folla, fischi compresi?

Browne afferma: "Se c'è un momento nella storia della musica che è nato per essere una scena di un film biografico, è Dylan che si collega a quel Newport, da (Pete) Seeger e l'ascia alle reazioni della folla al ritorno di Dylan sul palco con 'It's All Over Now, Baby Blue' (come commento alla folla... o no). Nel complesso, ho pensato che il film abbia fatto un buon lavoro nel ricreare quell'esplosione a Newport, anche se le riprese della folla sembrano un po' esagerate".

Nel suo libro Dylan Goes Electric, Wald dedica migliaia di parole al racconto di quel giorno fatidico, basandosi su resoconti di prima mano, molti dei quali differiscono sostanzialmente dagli altri. "C'erano 17.000 persone lì. A seconda di dove ti trovavi, sono sicuro che c'erano persone circondate da persone che fischiavano, persone circondate da persone che applaudivano, persone che sentivano un po' di entrambe le cose, persone che pensavano che tutti fossero solo confusi. Sono tutti ricordi accurati delle persone intorno a te, in una folla di 17.000 persone, giusto?"

Aggiunge: "Durante il set elettrico, i microfoni erano molto abbassati perché gli amplificatori erano così forti sul palco, quindi non c'è alcuna registrazione registrata di ciò che stava accadendo tra il pubblico. Ma il critico Robert Shelton era tra il pubblico, che lo copriva per il New York Times. Stava tenendo un taccuino all'epoca, e dopo 'Maggie's Farm', scrive nel suo taccuino: 'Qualche fischio'. Lo stava scrivendo mentre le cose stavano accadendo, quindi non è un senno di poi. Ma niente di tutto ciò è registrato. Una volta che la band è scesa dal palco e Peter Yarrow è salito per cercare di calmare la folla, i microfoni sono stati alzati e poi si può sentire la folla. E ci sono persone che urlano a Dylan di tornare. Ci sono anche persone che urlano, 'Riportate indietro Pete Seeger'. Ci sono persone che urlano a (Dylan) di prendere 'una scatola di legno', che io interpreto come una chitarra acustica. Ci sono persone che urlano agli altri di stare zitti. Voglio dire, è stata una scena molto confusa."

Wald continua dicendo anche: "Il miglior esempio che ho di questo è un mio amico che era lì, che ha ricordi assolutamente chiari di quanto amasse il set elettrico di Dylan, e anche ricordi assolutamente chiari di quando tornava da Newport con una foto di Dylan all'interno della custodia della sua chitarra, che aveva cancellato perché era molto arrabbiato per il set elettrico di Dylan. E penso che non sia atipico. C'erano molte persone che erano sconvolte sul momento e si innamorarono molto rapidamente della roba elettrica".

Pete Seeger pensò davvero di prendere un'ascia e tagliare i cavi mentre Dylan stava alienando alcuni frequentatori del festival con il suo set elettrico?

Nel film, questa leggenda riceve un cenno solo da Seeger (interpretato da Edward Norton) che lancia un'occhiata a un'ascia, ma non la raccoglie davvero. "Ho pensato che il modo in cui hanno gestito la questione dell'ascia nel film fosse piuttosto dannatamente intelligente", dice Wald, anche se il suo libro si spinge molto oltre per screditare l'idea che Seger abbia mai rischiato di raccoglierne una.

Anche Seeger alla fine disse "se avessi avuto un'ascia, avrei tagliato il cavo audio" — il che è solo un'invenzione. Tutta la questione dell'ascia è nata solo perché Peter Yarrow ha detto (al microfono alla folla), 'È andato a prendere la sua ascia', quando Dylan è andato a prendere una chitarra" per eseguire il bis acustico da solista che i produttori del festival imploravano. Alcuni hanno sentito il commento "ascia" e hanno creduto che Yarrow si riferisse a Seeger e a una lama letterale.

Edward Norton in A Complete Unknown.

Una cosa che Wald dice è del tutto vera in quel momento: "Adoro il fatto che mostrino che è Toshi (la moglie di Seeger) a calmarlo, il che, secondo la figlia, è esattamente quello che è successo: Pete era davvero arrabbiato e stava cercando di chiudere la situazione e Toshi ha detto: 'Ehi, calmati'".

Dylan e Johnny Cash erano devoti amici di penna?

Sì, è del tutto vero. "Le scene in aereo in cui si scrivono lettere avanti e indietro, sono citazioni dirette, in effetti, dalle loro lettere", dice Wald. Ne ha citate alcune nel suo libro e, come ha notato Variety nella sua copertura dell'inaugurazione del Bob Dylan Center a Tulsa, alcune di quelle lettere scritte a mano dai fan sono esposte affinché i fan possano vederle da vicino.

Una scena dal film, A Complete Unknown.

Fu Cash, ubriaco, a spingere Dylan a esibirsi con lui in un set rock 'n' roll a Newport nel '65?

No, questo particolare incontro di menti ribelli è un'invenzione della sceneggiatura. Cash non era nemmeno a Newport nel 1965, anche se aveva recitato lì l'anno prima. Quanto alla questione se la loro scena insieme in un parcheggio catturi lo spirito di Cash e della relazione..

"Parte di tutto questo sembra reale, parte di tutto è esagerato", dice Wald. "Con il personaggio di Cash, penso che esagerino un po' con la stupidità. Non credo che abbia distrutto un sacco di auto a Newport, e se l'avesse fatto, si sarebbe scusato di più. Voglio dire, Cash era molto fatto di pillole, come credo probabilmente lo fosse anche Dylan. Ma sebbene Johnny Cash fosse turbolento, non era distruttivo in quel modo particolare, e in particolare a Newport, il che era molto importante per Cash. Era molto preoccupato di fare una buona impressione a Newport perché stava cercando di entrare nel mercato nazionale, cioè nel mercato universitario del nord. Tutti a Newport prendevano solo $ 50, quindi Johnny Cash stava perdendo un sacco di soldi suonando a Newport, ed era lì perché aveva la visione, cosa che pochissime persone nella musica country avevano, di vedere questo potenziale pubblico per lui, e stava registrando "Ballad of Ira Hayes" di Peter La Farge dalla rivista (folk) Broadside Magazine. Una delle cose divertenti di tutto questo è che le persone lo posizionano come estraneo alla scena folk. Lui lo apprezzava molto e cercava di essere riconosciuto in quella scena. Detto questo, non è un film su Johnny Cash: Mangold lo aveva già fatto (con "Quando l'amore brucia l'anima").

Una scena dal film, A Complete Unknown.

Quale scena del film, del tutto inventata, Dylan ha inventato e chiesto a James Mangold di aggiungere alla sceneggiatura?