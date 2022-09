Overwatch 2: leakato il nuovo eroe kiriko

Un recente leak pubblicato su YouTube presenta quello che dovrebbe essere il prossimo eroe disponibile su Overwatch 2, ovvero una ragazza dai capelli azzurri chiamata Kiriko. Il video è vagamente simile ai soliti standard adottati da Blizzard per i suoi filmati, la stessa ha infatti deciso di far rimuovere il video dalla piattaforma per violazione di copyright.

Overwatch 2 New Hero Kiriko 🦊⛩️



※Source: https://t.co/6kJ4d0HTaB pic.twitter.com/WOjZHh2TWk — Naeri X 나에리 (@OverwatchNaeri) September 8, 2022 Il tweet che mostra l’aspetto di Kiriko nel filmato leakato

Nel filmato ormai rimosso, Kiriko combatte contro due membri del clan Hashimoto in uno stretto corridoio utilizzando dei pugnali e molte altre abilità, tra cui quella di poter guarire o potenziare gli alleati in una determinata area. Molte di esse, infatti, fanno pensare che Kiriko sarà uno dei nuovi eroi di supporto di Overwatch 2.

Il gioco sarà free-to-play e disponibile a partire dal 4 ottobre di quest’anno in accesso anticipato su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Inoltre, è acquistabile alla modica cifra di 39,99€ il Pacchetto Osservatorio, che include: