Passenger, la spiegazione del finale del film horror di André Øvredal

Passenger (qui trovate la nostra recensione) ha un titolo che potrebbe forviare. Essendo un film on the road, il passeggero potrebbe essere chiunque: uno dei protagonisti, un amico...

ma piano piano, con il passare dei minuti, iniziamo a comprendere più in profondità il film e chi è realmente il passeggero.

Passenger, di cosa parla?

Passenger racconta la storia di una giovane coppia perseguitata da un demone mentre vive nel proprio furgone. I due sono Tyler e Maddie finalmente si rende conto che lui e la sua fidanzata sono perseguitati da un demone, lui e Maddie iniziano immediatamente a pensare a un modo per fermare questo male.

Lei si ricorda di Diana, una donna a un festival di furgoni, che la aveva messa in guardia dai pericoli della vita on the road con una serie di regole: non guidare di notte a meno che non sia strettamente necessario, non fermarsi mai e, infine, seguire i segnali stradali per i camionisti ogni volta che li vedono. All'inizio del film i due avevano infranto tutte queste regole, attirando l'entità nel loro camper.

La rivelazione

Mentre Maddie ritrova Diana, scopre che un modo per indebolire la creatura è il Santo Patrono dei viaggiatori, ossia San Cristoforo: Maddie era riuscita a ferire il demone con lo specchietto retrovisore al quale era attaccata la medaglietta di San Cristoforo.

Scoprono così che non molto lontano c'è una chiesa consacrata al santo e decidono di recarsi lì. Il Demone cattura Tyler, ma Maddie non si ferma e si dirige dritta verso l'edificio, che sembra abbandonato. Il demone rimane nel furgone con lei che si schianta contro una statua di San Cristoforo, rompendo il parabrezza e la statua stessa.

Passenger - Sfondo

Sebbene l'impatto ferisca il demone, così come il semplice fatto di essere all'interno della chiesa, questo è ancora vivo e cerca di fare del male a Maddie. Lei nota quindi un pezzo appuntito della statua che sporge e decide di fare retromarcia, per poi ripartire in avanti.

In questo modo trafigge il demone, che si trasforma in una sostanza simile alla cenere e si disintegra, spezzando così la maledizione che gravava su Maddie e Tyler.

La spiegazione del finale di Passenger

Maddie e Tyler si ricongiungono e quest'ultimo usa il GPS per chiamare i soccorsi alla chiesa, che è in fiamme. Maddie si mette l'anello al dito mentre entrambi tirano un sospiro di sollievo sapendo che il demone è finalmente fuori dalle loro vite.

Prima che il demone si palesasse, lei aveva confessato a lui di non amare la vita on the road per sempre: si capisce dal fatto che essendo orfana, Maddie ha dovuto cambiare spesso abitazione per passare a diverse famiglie adottive.

Tyler, al contrario, ama la libertà, un po' come Eren Jaeger di Attack on Titan, e non vuole fermarsi. Dopo questa avventura, però, ne ha abbastanza delle 4 ruote. La morale è che non sempre basta il compromesso in una coppia (ma un demone può risolvere la situazione).