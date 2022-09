Pathfinder: Wrath of the Righteous approderà presto su console

Rilasciato per la prima volta su PC soltanto nel settembre dell’anno scorso, Pathfinder: Wrath of the Righteous è finalmente pronto per approdare anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per fare maggiore chiarezza sono infatti state rilasciate le date esatte dell’uscita del titolo, che saranno diverse in base alla piattaforma e alla regione in cui si risiede:

PlayStation 4/PlayStation 5:

Nord America: 28 settembre alle 21:00 PT o 29 settembre alle 00:00 ET

28 settembre alle 21:00 PT o 29 settembre alle 00:00 ET Europa: 29 settembre alle 4:00 UTC/5:00 BST/6:00 CEST

29 settembre alle 4:00 UTC/5:00 BST/6:00 CEST Asia orientale e Oceania: 29 settembre alle 13:00 JST/14:00 AEST/16:00 NZST

Xbox One/Xbox Series X/S:

Nord America: 29 settembre alle 9:00 PT/12:00 ET

29 settembre alle 9:00 PT/12:00 ET Europa: 29 settembre alle 16:00 UTC/17:00 BST/18:00 CEST

29 settembre alle 16:00 UTC/17:00 BST/18:00 CEST Asia orientale e Oceania: 30 settembre alle 01:00 JST/2:00 AEST/4:00 NZST

Verrà distribuita la Standard Edition di Pathfinder: Wrath of the Righteous alla modica cifra di 49,99 € (lo stesso prezzo della versione PC) su entrambe le console, ma sebbene la mancanza di un bonus per il preordine, chiunque sia abbonato al PlayStation Plus potrà preacquistare il titolo con uno sconto del 10%.

Owlcat Games è infatti è riuscita a rilasciare dei nuovi contenuti per il titolo, oltre che a risolvere i vari bug presenti, per l’imminente uscita di Pathfinder su console.