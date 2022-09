Playstation 5: secondo un insider è in arrivo un nuovo modello con lettore disco estraibile

Un recent leak su Twitter del noto insider del settore Tom Henderson, già famoso per molte delle sue altre anticipazioni, afferma che Sony stia attualmente lavorando a un nuovo modello di PlayStation 5, che dovrebbe essere molto simile alla versione digitale attuale, ma con l’aggiunta di una porta USB-C nel lato posteriore della console. Sebbene al momento non conosciamo ancora il prezzo di tale modello, possiamo soltanto azzardare che si aggiri attorno ai 499,99 euro, ovvero molto più della versione digitale.

EXCLUSIVE: Sony is developing a new PlayStation 5 with a detachable disc drive!



Via @InsiderGamingIGhttps://t.co/2rzlDrjqKD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 19, 2022

Sembrerebbe infatti che questa porta serva per connetterci il lettore disco removibile, ma che tuttavia sia stata pensata come una vera e propria parte integrante della stessa PlayStation 5, in modo tale da non compromettere il suo design innovativo. L’insider ha inoltre aggiunto che Sony potrebbe vendere la console da sola o in bundle con il lettore, oltre che a renderlo acquistabile a parte. A quanto sembra saranno 18,5 milioni le console che verranno prodotte in vista del 2023, tra cui circa 8 milioni dei nuovi modelli con il lettore disco estraibile, aumentandole poi con il tempo. Al momento la notizia non è stata ancora resa ufficiale da Sony, ed è quindi consigliato prendere questo leak con le pinze.