Peacemaker: la serie dc arriva finalmente in italia!

Arriva finalmente in esclusiva su TimVision l’amatissima serie tv DC, Peacemaker. Quest’ultima vede come protagonista John Cena ed è stata scritta, creata e diretta da James Gunn, tanto che viene vista come un sequel spin-off del secondo film di The Suicide Squad.

L’arrivo di Peacemaker in Italia

La serie sarà disponibile da domani in esclusiva su TimVision, con tutti i suoi 8 episodi basati sull’omonimo personaggio della DC comics, Peacemaker, il quale esplora le radici del personaggio di Christopher Smith. John Cena lo ha interpretato per la prima volta nel 2021 prendendo parte del secondo capitolo di The Suicide Squad. Si tratta di uno spietato assassino che in qualche strano modo crede nella pace ad ogni costo.

Nel cast oltre John Cena vedremo anche Danielle Brooks come Adebayo, Freddie Stroma, vigilante, Jennifer Holland, Harcourt, Steve Agee, Economos, Chuckwudi Iwuji, Murn e infine, Robert Patrick come Auggie Smith.

James Gunn, per chi se lo stesse chiedendo, ha scritto tutti gli otto episodi, dei quali ne ha diretti cinque. Inoltre James Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie mentre John Cena è il co-produttore. La serie è andata in onda a gennaio negli Stati Uniti sulla piattaforma HBO Max ed è già stata confermata per una seconda stagione.