Small Things Like These, Recensione: Cillian Murphy impeccabile, il film meno

Small Things Like These, il film d'apertura della 74ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, è arrivato nei giorni scorsi anche per il pubblico dell'appena trascorsa diciannovesima edizione del Rome Film Fest.

La pellicola diretta da Tim Mielants con protagonista l'attore Premio Oscar Cillian Murphy è l'adattamento cinematografico del romanzo breve Piccole cose da nulla edito nel 2021 firmato dall'autrice irlandese di Claire Keegan, Incentrato sugli scandali delle Magdalene Houses.

Nel cast di Small Things Like These troviamo anche: Emily Watson, Eileen Walsh, Clare Dunne, Ciarán Hinds, Mark McKenna, Joanne Crawford e Michelle Fairley.

Al cinema si torna a parlare delle Magdalene Houses

Tim Mielants, con il suo Small Things Like These, ci immerge nell'oscurità di un passato che l'Irlanda fatica a dimenticare.

Siamo nel 1985, in un piccolo paese dove il Natale si avvicina e l'ombra delle Magdalene Houses incombe ancora. A descrivere l'orrore di quella realtà su schermo, precedentemente c'era stato il documentario di Steve Humphries del 1998 Sex in a Cold Climate e a seguire, nel 2002, il controverso Magdalene di Peter Mullan, vincitore anche del Leone d’Oro a Venezia.

In questa nuova opera Cillian Murphy interpreta Bill Furlong, un commerciante di carbone, un uomo apparentemente ordinario la cui vita, però, è segnata da un passato che in silenzio, nell'oscurità torna a perseguitarlo.

Furlong si trova a confrontarsi con la realtà atroce delle Magdalene Houses, istituti gestiti dalle suore dove venivano rinchiuse e sfruttate donne accusate di essere delle peccatrici. A questo proposito va menzionata la figura di Suor Mary, interpretata da una centratissima Emily Watson, un'apparizione inquietante. Il suo sguardo glaciale e la sua aura di superiorità morale creano un contrasto netto con la vulnerabilità di Bill, sottolineando il potere opprimente della Chiesa.

Mielants nel suo terzo lungometraggio sceglie di non ci mostrarci immagini esplicite della violenza, ma ci fa percepire l'orrore attraverso sguardi, silenzi e dettagli minuziosi. La pellicola è un viaggio nell'animo di Furlong, un uomo che cerca di fare i conti con il proprio passato e con la complicità silenziosa di una comunità intera.

Il carbone, elemento centrale della storia, diventa una metafora potente, poichè è il combustibile che alimenta le case, ma rappresenta anche una macchia indelebile sulle mani di Furlong e sull'anima di un Paese intero.

Cillian Murphy si riconferma un attore dalle straordinarie capacità

Small Things Like These è un film che si muove con delicatezza, Tim Mielants, con la sua regia misurata, ci immerge in un'Irlanda rurale degli anni '80, dove le apparenze ingannano e il passato continua a tormentare il nostro protagonista.

Cillian Murphy, nei panni di Bill Furlong, è il cuore pulsante del film, un protagonista che resta impresso nonostante la riuscita non completa della pellicola. Il suo sguardo, inquieto e tormentato, racconta una storia ben più profonda di quella che si cela dietro le facciate delle case benestanti. Attraverso i suoi occhi, assistiamo a un Natale amaro, segnato dalla scoperta di una terribile realtà.

Il film di Mielants, non è un melodramma urlato, anzi, è un'opera intima e riflessiva, a tratti dall'andamento fin troppo lento.

Il messaggio è incisivo ma c'è il rischio che non arrivi a tutti gli spettatori e le scene più toccanti sono quelle più semplici, principalmente, le scene in cui Cillian Murphy fa emergere tutta la sua capacità straordinaria di raccontare le emozioni umane su schermo attraverso il suo volto e i suoi gesti.

Small Things Like These parla anche di colpa, di vergogna e di redenzione ed è anche una storia che ci ricorda che anche i gesti più piccoli, apparentemente insignificanti possono avere delle conseguenze enormi sulla vita delle persone, ma nonostante questo non è un racconto dall'impatto immediato è di lenta digestione e non universalmente leggibile con chiarezza da tutto il pubblico.