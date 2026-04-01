Scream 8: le sceneggiatrici saranno Lilla e Nora Zuckerman di Poker Face

L'uscita di Scream 7 (trovate qui la nostra recensione), ha stabilito un nuovo record per il franchise slasher, incassando oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dato questo enorme successo, la produzione di Scream 8 è stata già annunciata e ufficializzata ed è in fase di sviluppo presso Spyglass.

Come confermato da The Hollywood Reporter, a scrivere l'ottavo capitolo dell'iconica saga slasher saranno Lilla e Nora Zuckerman, meglio conosciute come le sorelle Zuckerman.

Le sorelle Zuckerman hanno ricoperto il ruolo di showrunner per la prima stagione di Poker Face, serie di Peacock con protagonista Natasha Lyonne. Hanno inoltre lavorato come sceneggiatrici e produttrici esecutive in serie televisive di notevole successo come Agents of SHIELD, Suits, Fringe e Prodigal Son. Consigliato Finchè morte non ci separi 2, tutto quello da sapere sul sequel con Samara Weaving Leggi ora

Cosa sappiamo su Scream 8?

Questo nuovo sequel come accennato precedentemente è la diretta conseguenza al successo di Scream 7, uscito il 27 febbraio, che è diventato il film con il maggiore incasso del franchise, guadagnando oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato anche il primo capitolo ad essere distribuito nelle sale IMAX.

Scream 7 inoltre, ha segnato il ritorno di Kevin Williamson, sceneggiatore del primo, secondo e quarto capitolo della saga, questa volta però nelle vesti di regista.

Il film ha visto anche il ritorno dell'amata "final girl" protagonista dei primi 4 Scream, Neve Campbell, assente in Scream VI a causa di controversie salariali, e di sua figlia adolescente Tatum (Isabel May), questa volta bersaglio di Ghostface.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Williamson e Guy Busick (Ready or Not e Abigail).

Per quanto riguarda Scream 8, all'inizio di questo mese Williamson ha dichiarato che probabilmente non sarà lui a dirigerlo. "Per il prossimo Scream , probabilmente farò un passo indietro e tornerò a far parte della famiglia", ha affermato a Hello Sidney.

E, poco dopo l'uscita del film, Anna Camp, che ha recitato in Scream 7, ha dichiarato a THR di aver sentito voci su un possibile sequel.

In merito, ha affermato: "Solo voci, solo voci. Non ho ricevuto conferme da nessuno dei miei colleghi, come Kevin o Neve, ma ho sentito in giro che si parla di un Scream 8 ".

Adesso, le cose però sono cambiate e con l'annuncio ufficiale delle nuove sceneggiatrici Scream 8 sembra che a tutti gli effetti diventerà realtà.