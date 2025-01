SCHiM, Recensione: la ventata d’aria fresca dell’anno!

SCHiM è un titolo platform in 3D che combina gli elementi della luce, dell'ombra e dell'animazione aggiungendoli direttamente al gameplay, offrendo un'esperienza incredibile ed unica nel suo genere. Si tratta quindi di un platform, in cui guideremo una tenera creatura nera che può muoversi unicamente attraverso le ombre costruite dagli oggetti e persone presenti nel rilassante mondo di gioco. SCHiM ha solo due sviluppatori, Ewoud van der Werf e Nils Slijkerman, che sono riusciti a creare il titolo indipendente a mio avviso più unico ed interessante dell'anno. Il gioco è disponibile a partire dal 18 luglio di quest'anno su PC (Steam & Itch.io), Xbox One/Series X|S, Playstation 4/5 e Nintendo Switch al prezzo di Є24.99.

La storia di SCHiM

Per quanto il titolo possa risultare semplice nelle sue meccaniche e nell'incipit che ci farà proseguire tra i livelli, nasconde in realtà una storia profonda che dà spazio a riflessioni. Giocheremo nei panni di una piccola e simpatica creatura di colore nero con due occhi bianchi che ricorda una rana, e seguiremo il nostro umano nel corso della sua vita. Il titolo inizia infatti nella la tenera età di quest'ultimo, che gioca e passa le proprie giornate spensierato, mentre noi salteremo da un'ombra all'altra inseguendolo per gioco.

Lo vedremo quindi passare il tempo con gli altri bambini, trascorrere dei sereni pomeriggi in famiglia, per poi maturare e legare con i compagni di scuola e con la propria fidanzata, e ancora gli faremo compagnia quando la relazione con quest'ultima finirà.

SCHiM amore

Ho trovato bellissimo come il gioco sfrutti a meraviglia i colori per trasportarci nelle emozioni che prova il nostro umano, passando da colori molto vivaci durante le fasi da bambino, a quelli più saturati durante l'adolescenza, ma anche ad una palette cupa per descrivere i suoi momenti più duri e difficili.

SCHiM depressione

Il gioco vero e proprio inizierà proprio durante un giorno cupo, in cui al nostro umano gliene succedono di tutti i colori: viene licenziato, gli rubano la bicicletta, perde il pullman per poi scoppiare definitivamente inciampando tra delle mattonelle. In questo punto avverrà la separazione tra di noi (la piccola rana nera) e il nostro umano, che scapperà in preda al panico. Lo scopo di questo gioco sarà quindi quello di reintegrarci con lui, seguendo i suoi movimenti.

Gameplay

SCHiM gameplay

Il gameplay di SCHiM è tanto semplice quanto divertente e rilassante, ma riesce anche ad offrire momenti relativamente frenetici. Il cuore del gameplay risiede nell'idea di potersi muovere unicamente tra le ombre degli oggetti e delle persone presenti nel mondo di gioco. Essendo un platform, useremo queste ombre per raggiungere la nostra destinazione e completare i livelli. Le ombre possono essere statiche, come quelle generate da tavolini, sedie e pali della luce, ma anche dinamiche, ad esempio se pensiamo a persone, macchine ed animali in movimento.

La tenera creatura che controlleremo in SCHiM è in grado di effettuare un salto lungo nel momento in cui esce da un'ombra, e un secondo salto ridotto se atterra su un suolo non coperto. Se anche utilizzando il secondo salto non saremo in grado di raggiungere un'ombra, verremo velocemente reindirizzati all'ultima ombra sicura in cui ci siamo tuffati. Il titolo non presenta quindi un'esperienza hardcore e tende a non penalizzare il giocatore offrendo un'esperienza rilassante.

Mondo di gioco

SCHiM mondo di gioco

Gli sviluppatori hanno avuto molta cura nello sviluppo del mondo di gioco, che per quanto semplice possa essere offre numerosi oggetti diversi, ognuno interagibile. Ad esempio, troviamo sedie girevoli che tramite interazione daranno la possibilità di ruotare velocemente per poi scaraventarci a lunghe distanze. Ciò offre molteplici modalità di approcciare ai diversi livelli, proponendo rigiocabilità e esplorazione. Non vi sono infatti unicamente ombre utili al proseguimento del livello, ma anche molte piazzate per bellezza o per stimolare l'esplorazione.

SCHiM interazioni

Un'altra caratteristica interessante nel mondo di gioco risiede nei semafori e passaggi a livello, che potremo attivare per usufruire dei pedoni, ciclisti o macchine che attraverseranno la strada per raggiungere il punto desiderato. Tutte queste feature aggiungono profondità ad un titolo già ricco di perfette scelte di gameplay e di design. Il mondo di gioco è ulteriormente arricchito dai collezionabili ottenibili nei vari livelli, che offrono rigiocabilità per quei giocatori che amano il completismo.

Design e estetica

SCHiM umano

Le caratteristiche di gameplay si sposano magnificamente con il design e l'estetica di SCHiM. È stato scelto uno stile semplice e minimalista che dà particolare importanza all'inchiostro. Le sagome delle entità che vivono il mondo di gioco sono nere e costruiscono una netta contrapposizione al colore scelto per il suddetto livello di gioco, rendendo l'esperienza visivamente appagante e unica nel suo genere. Quando la piccola creatura che controlleremo si tuffa tra un'ombra e l'altra, creerà degli splash, dando molto l'idea che siano pozze d'inchiostro. Questa caratteristica, come anche il resto dell'estetica, richiama moltissimo il disegno fatto a mano, giocare a SCHiM ricorda la lettura di un libro d'illustrazioni ma interattivo.

Le doti artistiche dello sviluppatore Nils Slijkerman, unite all'uso magistrale della bicromia, prendono qui vita, offrendo al giocatore un'esperienza videoludica che difficilmente scorderà.

SCHiM fuoco

Musica

La musica di SCHiM è caratterizzata da un'atmosfera rilassante e coinvolgente, progettata per complementare l'estetica minimalista e il gameplay unico del gioco. È stata prediletta una musica ambient, in grado di creare un senso di immersione nel mondo di gioco tramite l'utilizzo di suoni naturali e sintetizzatori morbidi per evocare emozioni e atmosfere specifiche, punto in cui SCHiM eccelle. Nel complesso, la colonna sonora di questo titolo gioca un ruolo cruciale nel definire l'identità del gioco, offrendo un accompagnamento sonoro che amplifica l'esperienza visiva e interattiva.

Durata del titolo

SCHiM design

Sebbene il titolo offra un'adeguata rigiocabilità, completare i 65 livelli proposti richiederà circa 5 ore di gioco. A primo impatto questo dato può essere allarmante, ma a mio avviso è la perfetta durata per un'esperienza simile, tenendo in considerazioni la semplicità e minimalismo che lo contraddistinguono.