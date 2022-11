Percy jackson: aggiornamenti sul cast della serie disney

La serie tv su Percy Jackson, il giovane semidio figlio di Poseidone, prodotta da Disney, ha due nuovi membri da aggiungere al suo cast: Jay Duplass (Città di carta) ricoprirà il ruolo del dio dell’oltretomba Ade, mentre l’attore Timothy Omundson (Mission impossible III) sarà il dio del fuoco Efesto.

Riguardo la scelta dei due attori, lo scrittore della saga, che è anche direttamente coinvolto nel progetto, ha dichiarato:

Quello che lo ha reso perfetto per Ade è stata la sua recente svolta nel ruolo di Jesse Bloom in Industry, stagione 2. Cattura il lato legato all'incomprensione, pericoloso e cupo del dio dell'aldilà, ma anche il suo atteggiamento stranamente dolce e strano, rendendolo perfetto per essere il padre di Nico di Angelo. Parlare con Jay mentre era vestito come Ade ed era nella sua caverna dell'altro mondo è stato elettrizzante e molto più che surreale. Le sue battute con Percy Jackson erano assolutamente perfette.

Riguardo a Omundoson ha poi dichiarato:

Porta la sensibilità perfetta al dio Efesto, la divinità più forte e resiliente, alle volte respinto per le sue differenze, ma comunque dal cuore buono nel suo modo burbero.

La saga di romanzi di Percy Jackson ideata dallo scrittore Rick Riordan aveva visto due trasposizioni cinematografiche con i film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini nel 2010 e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri nel 2013. I film non avevano ottenuto il successo sperato a causa di vari ed importanti cambiamenti rispetto alla controparte cartacea, come ad esempio, l’età dei personaggi principali che era stata alzata per rendere i protagonisti adolescenti invece che dodicenni.

Ricordiamo anche alcuni nomi del resto del cast: nel ruolo di Percy abbiamo il giovane Walker Scobell (The Adam Project) e Leah Jeffries come Annabeth, che abbiamo visto nella serie tv Empire. Ci saranno inoltre Megan Mullally, ossia la Karen di Will & Grace, e il wrestler Edge nel ruolo del dio della guerra Ares.

La serie tv di Percy Jackson debutterà sulla piattaforma di Disney plus nel 2024; per sapere esattamente la data di uscita dovremo aspettare ancora qualche tempo, ma intanto, se ve lo foste persi, qui potete godervi il teaser trailer.