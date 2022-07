Pinocchio: ecco il teaser trailer dello stop-motion di Guillermo Del Toro

Online il teaser trailer di Pinocchio, il prossimo film targato Netflix di Guillermo Del Toro. Il regista messicano, famoso per pellicole visionarie come Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua, ha deciso di raccontare dal suo punto di vista, una storia che noi italiani conosciamo bene: il famoso burattino infatti, come sappiamo, ha origine dal libro Le avventure di Pinocchio dello scrittore toscano Carlo Collodi, pubblicato per la prima volta nel 1881.

Il libro non mancava di scene anche abbastanza crude, cosa che nel film animato della Disney andava a mancare. La pellicola di Del Toro è prodotta da Netflix ed il trailer già mostra il particolare tocco del regista, come ad esempio si può notare nella raffigurazione particolare della fata turchina. Il film è realizzato con la tecnica dello stop-motion.

Pinocchio, burattino di legno che prende vita, desidera diventare un bambino vero per stare con il padre, Geppetto, e per diventarlo dovrà affrontare diverse avventure. Detto questo fondamentale concetto chiave, sappiamo che l’adattamento di Del Toro si discosterà dalla storia originale, in particolare perché la narrazione sarà ambientata durante il periodo del fascismo italiano.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, tra i membri del cast troviamo le voci di Ewan McGregor nel ruolo del Grillo Parlante, David Bradley come Geppetto e Gregory Mann a dare la voce a Pinocchio.

Il Pinocchio di Guillermo Del Toro uscirà a Novembre nei cinema selezionati ed inoltre sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix da Dicembre.