25 anni di PlayStation: i 5 videogiochi più venduti di sempre

PlayStation arriva in Europa

25 anni fa, il 29 settembre 1995, la prima console targata Sony veniva lanciata sul mercato Europeo, dopo nove mesi dalla distribuzione nipponica e a qualche settimana da quella statunitense.

Artwork che raffigura una PlayStation “scomposta” in differenti giochi

Sony, già impegnata nella creazione e distribuzione di dispositivi e tecnologia ad uso privato (videocamere, televisori, registratori, ecc.) debuttava così con la sua prima console domestica videoludica, competendo con Nintendo e SEGA, senza immaginare il modo in cui, negli anni a seguire, avrebbe rivoluzionato il concetto di videogioco e videogiocare.

Il mercato europeo di accesso fu quello britannico e oggi PlayStation UK ricorda l’evento condividendo sui suoi canali social la storica animazione di avviamento della prima console.

PlayStation ha cambiato definitivamente non solo il modo di rapportarsi con i videogiochi ma anche la cultura popolare, diventando un vero e proprio fenomeno intergenerazionale.

I 5 videogiochi più venduti per PlayStation

Attraverso un viaggio nella memoria lungo 25 anni, abbiamo deciso di ricordare i 5 videogiochi più venduti per PlayStation, in tutte le sue versioni, in attesa dell’uscita di PS5 (di cui abbiamo parlato qui).

Grand Theft Auto V (PS3-PS4)

Pur non essendo un’esclusiva Sony, con più di 40 milioni di copie vendute tra PS3 e PS4, in prima posizione troviamo Grand Theft Auto V (2013). Non è solamente il gioco più venduto per PlayStation ma anche il prodotto di intrattenimento che ha guadagnato di più nella storia.

Inoltre, non è l’unico GTA a detenere un record di vendita: uno dei suoi predecessori, GTA: San Andreas, risulta essere il gioco più venduto per PlayStation 2 e due spinoff (GTA: Liberty City Stories e GTA: Vice City Stories) detengono il successo su PSP, la console portatile di Sony.

Il primato della saga di Rockstar Games costituisce sicuramente un dato interessante, considerati gli aspetti controversi che lo caratterizzano, dal titolo che richiama l’espressione americana per il furto d’auto, alla sinossi stessa legata all’ascesa del giocatore nella criminalità organizzata.

È necessario ricordare che GTA, e in particolare GTA V, è stato frutto di manipolazioni, modifiche e alterazioni da parte degli utenti, contribuendo alla creazione e diffusione di fenomeni come il modding (la pratica di modificare elementi estetici o tecnici del gioco) e il machinima (video che utilizzano le immagini dei videogiochi per raccontare una storia utilizzando il linguaggio del cinema), configurandosi come un vero e proprio catalizzatore culturale.

Esempio di machinima e modding in un unico video

Uncharted: Fine di un ladro (PS4)

Al secondo posto si trova il capitolo conclusivo di una delle saghe di maggior successo di Sony: Uncharted: Fine di un ladro (2016) gioco riconducibile al genere azione-avventura in terza persona, distribuito per PlayStation 4.

Inaugurata su PlayStation 3, composta da quattro capitoli e due spinoff, la saga di Uncharted racconta la storia di Nathan Drake, un cacciatore di tesori contemporaneo, impegnato alla ricerca di oggetti e luoghi mitici, appartenenti alla più famose leggende popolari (El Dorado, Shangri-La, ecc.).

Mentre la saga videoludica risulta conclusa, considerato il finale di Uncharted: Fine di un ladro e del più recente spinoff Uncharted: L’eredità perduta, in queste settimane è in corso la produzione di un film basato sul videogioco, che prevede l’interpretazione di Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Gran Turismo 3: A spec (PS2)

Il primo videogioco della serie Gran Turismo ad essere distribuito su PS2 è anche il capitolo che ha riscontrato maggior successo in termini di vendita. Gran Turismo 3: A spec (2001), sviluppato da Polyphony Digital, ha raggiunto il primo posto per vendite, analogamente a quanto fatto dal suo predecessore Gran Turismo, gioco più venduto per PS1.

Concepiti come simulatore di guida, i videogiochi appartenenti alla serie Gran Turismo sono caratterizzati da una sempre più maniacale cura dei dettagli, sia tecnici (relativamente alla manovrabilità delle auto) sia estetici (per quanto concerne la personalizzazione di ogni aspetto dell’auto).

Nel corso del tempo il gioco è stato spesso utilizzato da Sony come banco di prova delle nuove console PlayStation e distribuito quindi al lancio di queste. Il prossimo capitolo, Gran Turismo 7, si è mostrato nel suo trailer di annuncio con dettagli fotorealistici iperreali.

Trailer di annuncio del nuovo Gran Turismo 7

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Al terzo posto, un altro titolo Rockstar Games che ha raggiunto incredibili successi di vendita e di critica. Nei primi soli tre giorni dalla sua uscita ha incassato più di qualsiasi altro prodotto di intrattenimento nella storia (735 milioni di dollari e più di 10 milioni di copie vendute in 3 giorni).

Red Dead Redemption 2 (2018) è il prequel di Red Dead Redemption (2010) e racconta la storia del fuorilegge Arthur Morgan, membro della banda di Van Der Linde. Ambientato nell’ovest americano del 1899, il gioco racconta il declino del “Far West” attraverso gli occhi del protagonista, che cerca di sopravvivere – a colpi di pistola – tra la natura selvaggia e la società industriale verso cui sta convergendo il mondo.

Con i suoi ampi spazi fotorealistici e la possibilità di esplorare il mondo di gioco in lungo e in largo, Red Dead Redemption 2 oltrepassa GTA V per quanto riguarda la cura dei dettagli, la personalizzazione e la profondità narrativa.

L’unico limite che presenta, se paragonato alla saga di GTA, è quello del contesto in cui è ambientato, per cui, nonostante gli incentivi da parte di Rockstar Games nella produzione di contenuti aggiuntivi per il gioco, GTA resta ancora il titolo più venduto e giocato della software house britannica.

Marvel’s Spider-Man (PS4)

La quinta posizione è presieduta da Marvel’s Spider-Man (2018), videogioco che racconta un’avventura inedita del noto supereroe appartenente ai fumetti Marvel.

Il successo del gioco è dovuto a molteplici motivi: gli adattamenti videoludici di Spiderman sono stati assenti dal mercato per anni, questo capitolo ha portato sicuramente una ventata d’aria fresca sia per il brand che per il personaggio.

Inoltre, la possibilità di esplorare interamente New York (come già era stato permesso in passato ma con i limiti tecnologici di allora), di personalizzare il costume del personaggio e la presenza di numerosi Easter Egg (tra cui l’ultima apparizione di Stan Lee prima della sua morte e il riferimento esplicito, nella versione italiana, ad una canzone degli 883) ha creato un lungo dialogo attorno al gioco, che ne ha garantito il successo.

Stan Lee appare come personaggio con cui è possibile interagire nel mondo di gioco

A distanza di due anni dall’uscita del gioco sono stati distribuiti cinque DLC che hanno esteso la già lunga esperienza nei panni dell’Uomo-Ragno. Inoltre, è prevista la distribuzione di un capitolo spinoff dal titolo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, in uscita al lancio di PS5.

25 anni dopo

Attraverso pratiche di comunicazione innovative, consentite da piattaforme come YouTube, Twitch e i vari social media che caratterizzano la nostra quotidianità, il pubblico di Sony non ha fatto che ampliarsi nel corso di 25 anni, ed è quindi fisiologico che i giochi più venduti appartengano alle console PlayStation più recenti.

Sin dalla sua uscita, PlayStation si inserì rapidamente nelle case e nelle menti dei videogiocatori di tutto il mondo; 25 anni dopo la situazione appare fondamentalmente invariata e, in particolare in Italia, PlayStation resta per molti sinonimo di videogioco.

Sette anni fa, a poche settimane dal lancio di PS4, Sony rilasciava un video che raccontava la storia delle console attraverso gli occhi di alcuni videogiocatori, ispirato dai loro ricordi, a detta di Sony.

Il filmato, che mostra giovani ragazzi crescere nel corso del tempo parallelamente all’uscita delle nuove console PlayStation, punta sulle emozioni dei videogiocatori di lunga data, in grado di empatizzare con i protagonisti e proiettare su di loro le aspettative di PS4.

Considerato che mancano poche settimane all’uscita di PS5, dobbiamo aspettarci un nuovo contenuto simile da parte di Sony?

