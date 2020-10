PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 di Ottobre

A partire dal 6 Ottobre 2020 tornano i giochi gratis del Playstation Plus per PS4. I due giochi sono offerti gratuitamente ai possessori dell’abbonamento anche nel mese di ottobre.

Vediamo quali sono i giochi del playstation plus che si possono scaricare gratis:

Vampyr

Need for Speed Payback

Scopriamoli nel dettaglio.

Need for Speed Payback

Una tra le serie di videogiochi più vendute del mondo, torna in cerca di riscatto con Need For Speed Payback. Sopravvivi a emozionanti furti, lanciati in sferraglianti scontri tra veicoli, cimentati in acrobazie mozzafiato e non solo con l’acclamato titolo di corse su quattro ruote di questo mese. Dopo essere stata divisa da un tradimento consumatosi nel mondo della mala di Fortune Valley, la tua banda si riunisce una volta ancora per vendicarsi e sconfiggere la Loggia, un cartello criminale che controlla casinò, delinquenza e forze dell’ordine della città. In questo corrotto paradiso del gioco d’azzardo, la posta in gioco è alta e la Loggia vince sempre.

Personalizza auto uniche usando tutta la tua creatività e spingiti oltre il limite in inseguimenti epici con la polizia

Vampyr

Dagli sviluppatori di Life is Strange, DONTNOD Entertainment, affronta una sfida verso l’oscurità con questo GDR d’azione in terza persona ambientato negli anni del 1918. Sarai nei panni di un medico trasformato in vampiro che si aggira in una Londra dove vige la paura. Usa le tue abilità soprannaturali, oltre ad armi e strumenti, per combattere o fuggire dalle forze del male e dai cacciatori di vampiri. Sarai tu a scegliere se salvare gli abitanti della città o affondare i denti nella loro carne per diventare più forte, anche se cedere alla tua sete di sangue può avere gravi conseguene!

Entrambi i giochi sono disponibili da martedì 6 ottobre a lunedì 2 novembre.

Ultima occasione per giocare ai giochi gratis del PS Plus di settembre

Ti ricordiamo che i giochi PS Plus di settembre, che ricordiamo sono Street Fighter V e PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds, saranno disponibili fino al 5 ottobre.

Cosa ne pensi? Vota ora!