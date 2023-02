La playstation 5 gigante al centro di roma

Indice dei contenuti Playstation 5 Reporter for a day

La sorpresa è stata rivelata ieri. Sony ha installato nel centro della capitale un Playstation 5 gigante tutto per celebrare la propria community e ricordare a tutti che ora sarà molto più semplice acquistare la console nei negozi fisici e virtuali.

La PS5 gigante ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone.

Il tutto è stato realizzato dalla compagnia Ninetynine con un’occhio di riguardo all’ecologia, visto l’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari. L’installazione sarà presente fino al prossimo 5 febbraio.

Per coinvolgere tutti i fan di Playstation Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un contest, PS5 reporter for a day. A tutti i partecipanti dal 31 gennaio al 5 febbraio basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation 5 che si stanno manifestando nella propria città, per diventare un inviato speciale dell’universo PlayStation. Sul sito ufficiale si possono trovare tutti i dettagli e i vari premi, da gift card fino a una ps5.

Per questa iniziativa è stata coinvolta anche l’attrice Diana Del Bufalo rendendola protagonista di un vero e proprio TG Playstation fare un reportage davanti alla PS5 gigante, con anche altri report dall’Italia che segnalano avvistamenti peculiari.

Eccoci #LiveFromPS5 con Diana Del Bufalo: una #PS5 è apparsa a Via del Corso a Roma. Dai nostri inviati ilsolitomute e ecletoh continuano ad arrivare notizie di avvistamenti di titoli PlayStation nel nostro mondo. Diventa un reporter: https://t.co/7HLkPZfrSV #PS5ReporterForADay pic.twitter.com/FDUxgKPqcb — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2023

Come ricorderete, non è la prima volta che Sony sceglie dinamiche un po’ da ARG per promuovere i suoi lavori: per il lancio di Horizon: Forbidden West, ricorderete, aveva fatto piazzare una statua temporanea di Aloy a Firenze, sollevando anche il problema della toponomastica al femminile in Italia, praticamente assente. Per God of War: Ragnarok, invece, ricorderete l’iniziativa presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, in occasione di Inter-Bologna, mentre per Spider-Man spuntò addirittura un autobus salvato dalle ragnatele dell’eroe Marvel, alla Darsena di Milano.