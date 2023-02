Life is strange 2, recensione – un posto da chiamare casa

Life is Strange 2 è il secondo capitolo dell’omonima saga che costituisce uno dei titoli più famosi presenti nel catalogo della casa di sviluppo Don’t Nod (precedentemente nota come Dontnod Entertainment) e pubblicato da Square Enix.

Il videogioco appartiene al genere avventura grafica a episodi ed è stato rilasciato la prima volta il 27 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre per Nintendo Switch arriverà domani 2 febbraio.

La famiglia Diaz

I protagonisti di Life Is Strange 2 sono i due fratelli ispanici Sean e Daniel Diaz. La loro vita, infatti, cambia drasticamente a seguito di un grave incidente e saranno costretti a partire alla ricerca di un nuovo rifugio lontano da casa.

Sean, il più grande dei due fratelli, è un ragazzo di 16 anni che rappresenta un po’ il classico spirito libero nei suoi anni adolescenziali; profondamente appassionato di arte e disegno, grazie anche ad un album da disegni che gli ha regalato suo padre, Sean è sempre pronto a dare il meglio di sé in ogni situazione, soprattutto quando si tratta di proteggere suo fratello Daniel. Purtroppo, però, non si può ritenere un personaggio del tutto maturo, nel vero senso della parola, a causa della sua giovane età.

Daniel, invece, ha soltanto 9 anni ed è nel pieno della sua infanzia. Infatti, risulta essere ancora facilmente suscettibile ed è alquanto comprensibile soprattutto perché Life Is Strange 2 metterà a dura prova i due protagonisti.

La particolarità di questo nuovo capitolo della saga sta nel fatto che in base alle scelte del videogiocatore, Daniel modificherà sia in modo positivo che negativo la sua personalità, ricordando che il piccolino cercherà di ispirarsi al suo fratellone.

Life Is Strange 2 non parla soltanto dei due fratelli. Infatti, nel videogioco uno dei personaggi è proprio il padre, Esteban Diaz. L’uomo è una figura positiva, con un buon senso dell’umorismo e che farebbe tutto per rendere felici Sean e Daniel, come per esempio passare del tempo con loro a giocare ai videogiochi o ordinare del sushi sebbene lui lo detesti. Apprezza particolarmente l’onestà ed è contrario all’assunzione di droghe leggere da parte di Sean, proprio per questo decide di metterlo in punizione per una settimana dopo aver scoperto l’era in possesso del figlio maggiore.

Due lupi alla scoperta del mondo

Life is Strange 2 è ambientato in America, più precisamente nella Seattle del 2016, cinque anni dopo gli eventi del primo Life is Strange. Siamo di fronte ad una nazione particolarmente divisa, in cui il razzismo e le varie divergenze politiche divagavano e per le strade riecheggiava soltanto una frase detta dall’ex Presidente degli Stati Uniti d’America:

“We Need to Build a Wall” – Donald Trump

Questo forte clima di tensione è particolarmente sentito dalla famiglia Diaz in quanto ispanici ed è proprio la loro appartenenza a questa etnia a causare i numerosi conflitti che vedranno coinvolti i due ragazzini, Sean e Daniel.

Dopo il fatidico incidente, i fratelli sono costretti a fuggire e a cercare di sopravvivere lontano per sfuggire alla polizia. I due sono alla ricerca di un rifugio da poter chiamare “casa” e questo rappresenta un obbligo soprattutto per il fratello maggiore Sean che è intenzionato a proteggere il fratello a tutti i costi: sia perché Daniel ha soltanto 9 anni ed è ancora un bambino, sia perché il piccolino nasconde dei poteri telecinetici.

Life is Strange 2 è composto da un totale di cinque episodi, ognuno dei quali si concentra su temi ed eventi diversi. Il giocatore dovrà prendere diverse decisioni e scelte, al fine di plasmare il carattere di Daniel, il rapporto tra i fratelli e il loro futuro. Proprio per questo motivo, ogni scelta presa avrà delle conseguenze che si ripercuoteranno nel loro viaggio e sulle persone che incontreranno lungo la strada.

Il primo episodio “Strade” è l’inizio del viaggio dei nostri due protagonisti che, a causa delle poche risorse a disposizione, passeranno la maggior parte del tempo a dormire per strada e a trascorrere una notte nella foresta, lontano da tutti.

Life is strange 2

Il piccolo Daniel realizzerà di avere dei poteri in una stanza di un motel, dopo uno scatto di rabbia per aver scoperto la morte del padre; infatti, il bambino non è pronto ad accettare come il mondo intorno a lui stia cambiando vertiginosamente e ciò lo rende sia più emotivamente vulnerabile, ma anche meno pronto ad affrontare le varie insidie che si celano dietro l’avventura che vivrà insieme a suo fratello.

Proprio per questo motivo, Sean sentirà spesso la pressione sulle spalle per la mancanza di una figura genitoriale, al tal punto da spronarli a cercare rifugio dai loro nonni materni a Beaver Creek, in Oregon. Un ruolo fondamentale in Life Is Strange 2 sarà infatti intrapreso dai vari personaggi che il giocatore incontrerà durante la sua avventura, tra cui Chris Eriksen (per un breve tempo) e i due artisti di strada Cassidy e Finn.

La comparsa della polizia obbligherà i due a fuggire nuovamente, questa volta sopra un treno merci. Nei panni di Sean, dovremo decidere quando utilizzare i poteri di Daniel, che a questo punto iniziano a diventare sempre più forti.

I due fratelli, che spesso verranno rappresentati come due lupi, riusciranno anche a rincontrare la loro madre Karen, accompagnata da David Madsen, ex agente di sicurezza di Arcadia Bay (ovvero il patrigno di Chloe che ha ormai cambiato vita dopo le vicende accadute nel primo capitolo di Life is Strange). Tuttavia, molti dei personaggi che il giocatore avrà modo di conoscere non saranno presenti fino alla fine del gioco; una cosa che ha fatto storcere il naso a molti videogiocatori poiché nel primo Life is Strange i personaggi erano uno dei punti di riferimento principali della trama.

Life Is Strange 2: un’esperienza (quasi) indimenticabile

Life is strange 2

Life is Strange 2 si presenta con una grafica semplice e non del tutto innovativa; questa, infatti, non si discosta molto dalla recente Remastered Collection del primo capitolo, che include anche il DLC Life is Strange: Before the Storm. Ciononostante, il titolo riesce a presentarsi visivamente appagante, in quanto caratterizzato da scenari per lo più immersi nella natura che riescono a rappresentare in modo sublime i veri paesaggi presenti in America.

Life is Strange 2 ha una durata totale di 15 ore che scorrono senza alcun tipo di bug; purtroppo durante il gameplay, il titolo è molto spesso rappresentato con un tono sbrigativo, in quanto i capitoli risultavano troppo veloci, a volte. Probabilmente Don’t Nod era più interessata a rilasciare il titolo quanto prima, non prestando particolarmente attenzione ai dettagli tecnici e alla caratterizzazione di ogni singolo capitolo.

Una nota più che positiva è invece quella rappresentata dal reparto sonoro, soprattutto per quanto riguarda le vari canzoni selezionate dal team di sviluppo. La musica è infatti stata realizzata dal famoso compositore Jonathan Morali (già compositore nel primo Life is Strange), che ha deciso di puntare a una vasta varietà di generi musicali, dal folk alla classica. Anche il sound design del gioco è stato curato particolarmente, con una buona molteplicità di effetti sonori che contribuiscono a coinvolgere totalmente il giocatore: dal suono del vento che soffia tra gli alberi, al cinguettio degli uccelli in sottofondo.

Un titolo che non convince

Life is Strange 2 è un’avventura grafica degna di nota che tratta temi attuali come l’immigrazione, il razzismo e l’importanza della famiglia; sebbene quest’ultimi siano stati trattati nel migliore dei modi, il titolo presenta comunque alcuni problemi da dover considerare: uno tra questi è proprio la troppa velocità degli episodi, abbinata al fatto che molti dei personaggi non verranno più visti dal giocatore, risultando così abbastanza difficile legare totalmente con loro, cosa che invece risultava molto più naturale nel primo Life is Strange.

L’unico legame creatosi è infatti quello tra Sean e Daniel, che sarà fortemente influenzato dai quattro finali proposti nel titolo. Un’altra nota positiva sono infatti quest’ultimi, che risulteranno totalmente coerenti con le scelte fatte dal giocatore durante i cinque episodi.