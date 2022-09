Iron man: è in arrivo un nuovo gioco

Qualche settimana fa sono usciti dei rumor incessanti circa il coinvolgimento di EA Games nello sviluppo di un nuovo videogioco con Iron Man protagonista. Nella giornata di oggi, è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale che vede una partnership stipulata tra EA, Motive e Marvel Entertainment.

“Siamo entusiasti nell’annunciare che un nuovo gioco single-player, action-adventure ed in terza persona di Iron Man sia in fase di preproduzione presso la Motive Studio. Il team è guidato da Olivier Proulx, il quale ha già lavorato in titoli passati legati alla Marvel come Marvel’s Guardians of the Galaxy, e vedrà la collaborazione di un gruppo di veterani dell’industria come Ian Frazier, Maëlenn Lumineaeu e JF Porier. Sviluppato con la collaborazione della Marvel Games, il gioco narrerà di una storia originale che trarrà ispirazione dal vasto mondo di Iron Man, incanalando il carisma, la complessità e il genio creativo di Tony Stark, e permettendo così ai videogiocatori di comprendere che cosa significa impersonificare le vesti di Iron Man.”

Il comunicato, pubblicato oggi sul sito ufficiale della Electronic Arts, annuncia ufficialmente che un gioco legato ad uno degli eroi più amati della casa Marvel è in fase di sviluppo (sebbene sia ancora in uno stato embrionale). Si tratterebbe di un nuovo titolo action-adventure, in terza persona annunciato da casa Marvel dopo i due giochi previsti per Insomniac Games (il sequel di Spider-man e Wolverine).

Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo della Marvel Games, ha commentato così la notizia: “La loro esperienza nella realizzazione di mondi d’intrattenimento consolidati e di un gameplay emozionante, unita alla loro passione per l’icona corazzata, alimenterà la nostra missione di consegnare una lettera d’amore verso un eroe leggendario sotto forma del gioco definitivo di Iron Man”.

Ha aggiunto, poi, il produttore esecutivo Olivier Proulx: “è un onore ed un privilegio avere l’opportunità di fare un videogioco su uno dei supereroi più iconici nel mondo dell’intrattenimento. Abbiamo la grande opportunità di creare una nuova storia, unica che possiamo chiamare nostra. Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di nuovo. Abbiamo tanta libertà, il che è molto stimolante per il team”.

Non si sa è ancora visto nulla circa il nuovo gioco legato alla casa delle meraviglie, ma sicuramente Marvel e Electronic Arts rilasceranno nuovi aggiornamenti a tempo debito.