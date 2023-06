Everybody 1-2-switch: il nuovo party game di nintendo

Nintendo ha annunciato l’uscita del nuovissimo party game per Switch intitolato Everybody 1-2-Switch! Vediamo insieme di cosa si tratta.

Uno dei punti a favore di Nintendo è che i suoi giochi riescono sempre ad attirare sia i casual gamer che i giocatori più esperti.

Il genere di titoli più amato dalla compagnia sono infatti i party game, giochi con cui puoi divertirti insieme a tutta la famiglia. Everybody 1-2-Switch sarà il sequel del primo party game uscito per console Switch nel 2017, 1-2-Switch.

I party game più amati di Nintendo

Nintendo ha sempre avuto un occhio attento nel realizzare console facili da usare e titoli indirizzati ad un target molto ampio.

Un titolo ed una console che anche i casual gamer ricorderanno sicuramente è la Wii, accompagnata da Wii Sports.

Il gioco in questione è stato uno dei preferiti dai fan di Nintendo di lunga data per via dei tantissimi minigiochi disponibili e la semplicità dei comandi.

Nonostante Wii Sports fosse già un gioco degno di nota, il suo sequel è riuscito a scavalcarlo in maniera impressionante. Wii Sports Resort ha aumentato esponenzialmente il numero di attività disponibili.

Questi, però, potrebbero essere visti come titoli “sportivi” più che come party games, ma è qui che entra in gioco l’idraulico paffuto più amato in tutto il mondo.

Il franchise di Super Mario è talmente vasto da ricoprire quasi tutti i generi esistenti, compresi i party games.

Due delle serie più longeve e conosciute sono i Mario Party e l’iconico Mario Kart. I primi ripropongono i classici giochi da tavola in formato digitale arricchiti da tanti minigame divertenti.

La serie di giochi di corsa, invece, rimane una delle più vendute in tutto il mondo e ripropone i circuiti adorati dai fan in ogni nuovo capitolo.

Everybody 1-2-Switch sarà un degno sequel?

All’uscita della nuova console di Nintendo, 1-2-Switch è riuscito a sfondare il tetto delle vendite con più di 3.5 milioni di copie vendute.

Per come era stata pubblicizzata la Switch, il party game sembrava il titolo perfetto, data la portabilità della console ibrida.

I minigiochi presenti erano incentrati nello sfruttare appieno tutte le funzionalità dei Joy-con ed erano perfetti per rendere vivaci le serate con gli amici.

Con l’annuncio di Everybody 1-2-Switch, i fan si stanno chiedendo cosa effettivamente verrà aggiunto rispetto al titolo di lancio della console.

A quanto pare, Nintendo ha aspettato ad annunciare il gioco da più di un anno e, secondo alcuni rumor, il titolo poteva gestire delle lobby da 100 giocatori.

Leggendo la descrizione di Everybody 1-2-Switch possiamo capire che l’obiettivo di Nintendo è quello di espandere esponenzialmente il numero di giocatori rispetto ai due predecessori.

Durante le partite si creeranno dei gruppi che poi dovranno competere con altri online. Vincendo i minigame faranno guadagnare dei punti alla propria squadra.

Allo scadere del tempo, il gruppo con il punteggio più alto sarà incoronato come vincitore. Per il momento, Nintendo non ha rivelato molto su Everybody 1-2-Switch ma, data la prossimità alla pubblicazione, possiamo aspettarci delle notizie al più presto.

Già a giugno dell’anno scorso, il team di sviluppo Nintendo EPD Group 4 ha specificato che, invece di aggiungere semplicemente nuovi minigiochi, voleva creare qualcosa di nuovo che lo differenziasse dal suo predecessore.

Per fortuna non ci toccherà aspettare molto prima di poter giocare a Everybody 1-2-Switch, dato che uscirà il 30 giugno.

Ad oggi è già possibile prenotare il titolo tramite l’eShop al costo di 29,99 €. L’estate sta arrivando ed Everybody 1-2-Switch è il titolo perfetto per divertirvi nelle calde serate con i vostri amici!