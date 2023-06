Zelda Tears of the Kingdom: come duplicare gli oggetti con la nuova patch 1.1.2

Anche con l’arrivo della patch 1.1.2 su Zelda Tears of the Kingdom è possibile duplicare gli oggetti ed in questa guida vi mostriamo come fare.

Indice dei contenuti Come raddoppiare gli oggetti in Zelda Tears of The Kingdom

L’attesissimo Zelda Tears of the Kingdom è approdato negli scaffali dei negozi e nei digital store lo scorso 12 maggio, collezionando in soli tre giorni oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, divenendo il capitolo più venduto della leggendaria saga firmata Nintendo. Il continuo dell’epopea dell’eroe Link ha infervorato i cuori dei fan di tutto il pianeta, accumulando pareri positivi sia dalla stampa specializzata che dal pubblico.

Negli scorsi giorni è stato pubblicato un update con l’obbiettivo di correggere un errore in particolare. Difatti la patch 1.1.2 ha bloccato il glitch che permetteva di duplicare gli oggetti, anche se tale aggiornamento non ha apportato il risultato sperato. Al suo interno la patch contiene un secondo errore che permettere di ottenere il medesimo risultato, anche se in maniera più complessa e meno intuitiva.

Come raddoppiare gli oggetti in Zelda Tears of The Kingdom

Arrivati a questo punto la domanda sorge spontanea, quindi come si possono raddoppiare gli oggetti in Zelda Tears of the Kingdom ? Nel prossimo paragrafo vi mostreremo gli step da seguire:

Salvare il gioco

Fondere l’oggetto da duplicare con un arma

Preparare Link per il lancio dell’arma

Continuando a tenere premuto R aprite la mappa

Scorrere fino a Memorie e selezionarne una

Premere X e ripetere per almeno tre Memorie

Premere + per salvare

Caricare il file salvato prima dell’inizio del procedimento

Come vi abbiamo accennato in precedenza, il processo per moltiplicare gli oggetti in Zelda Tears of the Kingdom è tutto fuorché perspicace, però seguendo questi passaggi nell’accurato ordine potrete ottenere una copia esatta dell’oggetto che avete deciso di duplicare. Per giunta, all’interno del gioco esiste un altro metodo per ottenere il medesimo risultato ma è innegabilmente più macchinoso, dato che sarà necessario completare alcune missioni secondarie e fasi specifiche dell’avventura.

Nel frattempo noi stiamo portando avanti la nostra avventura all’interno del vasto e “incontaminato” mondo di Zelda Tears of the Kingdom, dunque vi invitiamo a rimanere in attesa per l’uscita della nostra recensione su uno dei videogiochi più attesi e amati degli ultimi anni.