PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 di Settembre

Da domani 1 Settembre 2020 tornano i giochi gratis del Playstation Plus per PS4. I due giochi offerti gratuitamente ai possessori dell’abbonamento anche questo mese di settembre, andiamo a scoprirli.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Il primo gioco da poter scaricare per il Playstation Plus è PUBG, PlayerUnknown’s Battlegrounds, il feroce battle royale che ha scatenato tantissimi giocatori da tutto il mondo. È ritenuto uno dei Battle Royale originale, in quanto era uno dei primi giochi basati su questa modalità e che l’ha fatta conoscere a milioni di player.

Parti senza nulla per diventare un soldato infallibile e metti alla prova il tuo valore contro altri 99 giocatori in diverse mappe di gioco. Hai solo un tentativo a partita. Semina morte in solitaria o unisciti a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza… e arrivare alla vittoria.

Street Fighter V

Il secondo videogioco di settembre del Playstation Plus che potrete scaricare gratuitamente è Street Fighter V, il picchiaduro a incontri sviluppato da Capcom.

Pubblicato nel 2016, è l’ultima aggiunta alla leggendaria serie Street Fighter. Potrai affinare le tue abilità in una varietà di modalità per giocatore singolo o metti alla prova contro i migliori combattenti del mondo nelle partite online! Questa versione include un totale di sedici combattenti, di cui quattro completamente inediti (F.A.N.G., Laura, Necalli e Rashid), che si affiancano ai vari Ryu, Ken, Chun-Li e M. Bison.

Ultima occasione per mettere le mani sui giochi di PS Plus di agosto

Ti ricordiamo che hai fino a oggi per scaricare i giochi PS Plus di questo mese che ricordiamo sono Fall Guys: Ultimate Knockout o salva il mondo in Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.