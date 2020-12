PlayStation Store – top 5 acquisti di Fine Anno

Manca ormai meno di una settimana a Natale e la scadenza delle varie forme promozionali proposte dalle grandi e piccole aziende di tutto l’Occidente proseguiranno ancora per pochi giorni, date essenziali per ultimare gli acquisti natalizi e per farsi un regalo. Tra i grandi rivenditori abbiamo individuato 5 offerte su PlayStation Store, che dal 1 al 23 Dicembre 2020 ha promosso e scontato moltissimi titoli in occasione della festività più importante dell’anno.

Di fatto, le offerte di questo periodo includono un’interessante numero di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con sconti fino all’85%. Questa guida all’acquisto, riporta i 5 migliori giochi scontati presenti su PlayStation Store, con un l’analisi di titoli disponibili sia su PS4 che su PS5.

Top 5 offerte PlayStation Store

Death Stranding

Il primo da menzionare è indubbiamente Death Stranding, esclusiva temporanea di PlayStation 4 uscito poco più di anno fa. Il nuovo titolo targato Kojima Productions ha fatto molto parlare di sé sin dalle prime settimane dopo la distribuzione, in un dialogo tra pareri estremamente positivi e negativi. Protagonista della complessa narrazione di Death Stranding è Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus (The Walking Dead), un corriere che, in un futuro post apocalittico, ha il compito di collegare le città degli Stati Uniti d’America.

Recentemente il gioco ha fatto di nuovo parlare di sé, in occasione dell’annuncio di un “crossover” con il recente Cyberpunk 2077. Tale intersezione ludica si esplica con l’aggiunta di alcuni oggetti di gioco a tema cyberpunk in Death Stranding. Il titolo è disponibile su PlayStation Store scontato del 71%, al prezzo di 19,99€ per la sua versione standard e di 29,99€ per la Digital Deluxe Edition.

Control

Distribuito alla fine dell’estate del 2019, Control è uno sparatutto in terza persona disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ambientato in un mondo paranormale coinvolgente e bizzarro tutto da esplorare, Control racconta la storia di Jesse, un’agente segreto appartenente a un’agenzia molto particolare, i cui interessi vedono oltre il nostro mondo.

Attraversando le varie aree che compongono l’edificio dell’agenzia, Jesse affronta ostacoli e nemici utilizzando versatili abilità psichiche e la sua arma principale. Grazie a un’ottima caratterizzazione della protagonista e del resto del cast, alla sceneggiatura ben elaborata, Control è un’avventura brillante e immancabile. In occasione degli sconti natalizi, è disponibile su PlayStation Store scontato del 40%, con un prezzo di 17,49€ per la sua versione standard e di 39,99 per la Ultimate Edition, contenente due espansioni.

Assassin’s Creed Odyssey

Il recente successo di Assassin’s Creed Valhalla porta a una rivalutazione e riconsiderazione dei capitoli precedenti. Assassin’s Creed Odyssey, il predecessore, è uscito nell’autunno del 2019 e ha spostato l’attenzione della storica saga Ubisoft sull’Antica Grecia. Di fatto, il gioco eccelle nella costruzione di un mondo coinvolgente, grazie anche al nuovo gameplay.

L’incredibile ricostruzione dell’Antica Grecia è sorprendente, ogni angolo del gioco è esplorabile (anche dopo aver terminato la storia principale). Assassin’s Creed Odyssey riesce indubbiamente a stabilire un nuovo standard per la saga di appartenenza affermandosi come valido gioco di ruolo open-world della recente industria videoludica. È disponibile su PlayStation Store scontato del 72% con un prezzo di 19,59€ per la sua versione standard e di 34,99€ per la Gold Edition, che include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered.

Dead by Daylight

Titolo di genere horror che presenta unicamente una modalità multiplayer asimmetrico (4 giocatori contro 1), in Dead by Daylight un giocatore assume il ruolo di un furioso serial killer e gli altri quattro giocano come sopravvissuti cercando di sfuggire al killer, evitando di essere catturati e/o uccisi.

I sopravvissuti giocano in terza persona e hanno il vantaggio di una migliore consapevolezza della situazione. Il killer gioca in prima persona ed è più concentrato sulle sue prede. L’obiettivo dei sopravvissuti in ogni incontro è quello di uscire dall’area di gioco prima di essere eliminati. Dalla data della sua uscita, in un lontano 2016, Dead by Daylight ha ricevuto numerosi aggiornamenti che hanno integrato personaggi derivanti dalla cultura popolare e nuove aree di gioco. In occasione degli sconti di fine anno del PlayStation Store è disponibile sia per PS4 che PS5 scontato del 60%, con un prezzo di 11,99€.

Hello Neighbor

Infine, in mezzo ai tanti altri giochi in sconto in questo periodo su PlayStation Store, ci teniamo a segnalare una piccola perla, un titolo indipendente: Hello Neighbor. Trattasi di un videogioco stealth e a tratti survival horror in cui lo scopo del protagonista è intrufolarsi nell’abitazione del proprio vicino di casa, per scoprire cosa questi nasconda.

Gli aspetti horror del gioco emergono sul livello delle sensazioni, in quanto per molti è un incubo solo pensare alla possibilità di qualcuno che si introduce nelle nostre abitazioni. Non esente da difetti a livello di texture e qualche animazione, l’avventura proposta da Hello Neighbor incuriosisce, grazie anche all’aspetto in stile cartoon con cui si propone. È disponibile su PlayStation Store scontato dell’85%, al prezzo di 7,49€.

