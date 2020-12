Among Us – il Segreto del Successo

Tutti al giorno d’oggi hanno sentito parlare di Among Us, il curioso videogioco multiplayer sviluppato da Innersloth e distrubuito inizialmente nel 2018. Questo prodotto ha ottenuto un’enorme popolarità nel corso del 2020.

La struttura del videogioco è davvero semplice. Si può giocare in un massimo di 10 giocatori e all’inizio della partita essi vengono divisi (di nascosto) in due squadre: gli Astronauti (Crewmate in inglese) con lo scopo di svolgere gli incarichi a bordo dell’astronave (mappa di gioco) e gli Impostori, determinati a sabotare la partita con delle manomissioni alla mappa di gioco e assassinando segretamente i compagni.

Lo scopo del gioco si riduce a scovare gli Impostori per una squadra e far fuori l’equipaggio per l’altra.

Ma come ha fatto un gioco con già due anni di vita ad ottenere tutta questa notorietà e persino due premi GOTY (fra cui quello per Miglior Multiplayer) ai The Game Awards 2020?

Ecco alcune delle ragioni che hanno reso Among Us uno dei fenomeni del 2020.

SemplicitÃ

I Personaggi Di Among Us

Among Us è un gioco semplice.

A partire dal design, dove dei simpatici astronauti colorati sono protagonisti delle partite, fino al gameplay. Il gioco non richiede e non pretende alcun tipo di abilità , bensì è necessaria una conoscenza delle tre mappe di gioco e nient’altro.

In questo modo il gioco non ha restrizioni, tutti possono giocarci e divertirsi indipendentemente del numero di partite giocate. L’esperienza di gioco si riassume a minigiochi per gli Astronauti e strategie per niente complesse per l’Impostore di turno.

Non c’è un sistema di livelli, le partite non danno esperienza e non ci sono ricompense. Si gioca per divertimento e basta.

Among Us è giocabile e godibile per ogni tipo di giocatore, indipendentemente dall’età del giocatore o dalla sua confidenza con il titolo.

AccessibilitÃ

Gli Omini Colorati Impegnati A Giocare

L’accessibilità è, fra tutte quelle elencate, il più grande punto di forza di Among Us.

Il gioco è disponibile al momento per PC e dispositivi mobile. La versione PC è acquistabile in ogni negozio digitale al prezzo di 4€, differentemente dalla versione mobile completamente gratuita.

Il titolo pesa davvero poco e non richiede molto tempo per essere installato ma il bello arriva una volta aperto.

Per giocare non serve creare un account, non c’è una registrazione, un profilo, niente di niente. Per iniziare a giocare tutto ciò che serve è impostare un nome momentaneo, unirsi ad una partita tramite codice o cercarne una.

Quindi una manciata di minuti separano un primo avvio del gioco da una partita.

Ideale per i casual o per chi non si è neanche mai approcciato ai videogiochi.

Divertimento

L’Impostore Di Among Us

Può sembrare scontato, ma Among Us diverte e molto anche.

Non è il gameplay il vero fulcro del divertimento di Among Us, infatti giocare in singolo può risultare persino inutile vestendo i panni dei Crewmate. Invece, utilizzando l’Impostor, tutto cambia. Uccidere i giocatori, incolpare gli altri una volta trovati i cadaveri, mettere gli altri membri della partita gli uni contro gli altri, sono tutti elementi che rendono l’esperienza dell’Impostore il vero epicentro dell’esperienza ludica di Among Us.

Il tutto è alimentato se giocato in compagnia.

Le partite cambiano direzione, ed ogni game giocato in compagnia può diventare una perla di divertimento, escludendo ogni sorta di astio fra vincitori e perdenti.

Provare per credere.

Twitch

Among Us - Il Segreto Del Successo 9 - Hynerd.it

La popolarità incredibile che il titolo ha ricevuto nel corso di quest’anno è dovuta alla piattaforma di streaming più popolare di Internet: Twitch.

Grazie ai molti noti streamer che hanno portato il gioco nelle loro dirette, il titolo di Innersloth ha avuto un inaspettato incremento di popolarità senza precedenti.

Popolarità che non si è fermata alle live e che ha invitato gli spettatori a provare il gioco con mano propria.

Questo ha ovviamente portato alla creazione di meme e altri elementi da parte degli utenti. Trovate il tutto approfondito in questo articolo.

In conclusione

Among Us - Il Segreto Del Successo 10 - Hynerd.it

Among Us è l’esempio di come semplicità e divertimento siano una combo esplosiva.

Un gioco accessibile a tutti e nell’immediato che risulta godibile in singolo ed estremamente divertente in compagnia.

La mancanza voluta di ogni tipo di ricompensa o di elementi competitivi lo rende un gioco senza pretese e che non aspira ad essere qualcosa che non è. Nonostante ciò, si ha tra le mani un gioco leggero fatto per tutti.

