La generazione Ps4 ha regalato numerose emozioni e divertimento con la più disparata serie di giochi. Ps5, d’altro canto, ci ha dato solo un assaggio di quello che ci aspetta nel prossimo futuro.

In tutto questo, la nuova ammiraglia di casa Sony ci permette di usufruire della sua nuova feature legata alla retrocompatibilità : il Game Boost. Con esso potremo rigiocare la maggior parte dei vecchi titoli della scorsa generazione con un aumento delle prestazioni.

Pertanto quali sono i titoli migliori da recuperare su Ps5? Qui di seguito verrà presentata la nostra lista dei titoli consigliati.

Days Gone

Days Gone – Ps5

Un’esclusiva del parco titoli Sony, della generazione Ps4, sviluppato dai ragazzi di Bend Studio. Days Gone si presenta come un action open world, post apocalittico, seguito da una narrativa che, per quanto banale per certi aspetti, grazie ai personaggi, riesce a regalare un’esperienza più che adeguata.

Il titolo ha avuto diversi problemi di sviluppo e alcuni rimandi, ciò ha fatto sì che su generazione Ps4, il gioco non ne fosse esente, con cali di frame e alcuni bug. Bend Studio ha supportato il gioco con varie patch, per mitigare i difetti iniziali.

Con l’uscita di Ps5, l’ultimo update ha migliorato di molto le prestazioni del titolo su console next-gen, con frame rate più stabile a 60 frame a secondo. Con quest’aggiunta, unita a una velocità dei caricamenti aumentata, rigiocare Days Gone su Ps5 offre un’esperienza molto più godibile e appagante di quanto non sia stato nella scorsa generazione.

Monster hunter world iceborne

Monster Hunter – Ps5

Un titolo che si è ben fatto conoscere in questi ultimi tempi. Per i fan di vecchia data è stata una sorpresa, avere finalmente un Monster Hunter in una console home. Monster hunter World è esponente di una delle serie videoludiche più longeve del mercato, firmata Capcom.

Franchise che con le sue meccaniche ha ispirato, sia direttamente sia indirettamente, numerosi videogiochi. Nel 2018, data della sua uscita globale, Capcom è riuscita a far conoscere nel mercato occidentale una serie, praticamente di nicchia, in tutto il mondo.

Il titolo svolge un ruolo molto importante in quanto semplifica molte delle meccaniche più tediose dei precedenti capitoli, e cerca di introdurne di nuove rielaborando le vecchie. Questo lo ha portato a essere distante dai classici, ma comunque in grado di offrire un’esperienza a tutto tondo, con meccaniche di combattimento varie e profonde.

Il tutto fa sì che il titolo sia il più adatto come introduzione alla serie, regalando oltre le centinaia di ore a chiunque voglia entrare in questo mondo.

Soprattutto con il dlc Iceborne questo contenuto viene ulteriormente esteso, con nuovi mostri e la reintroduzione di quelli delle generazioni precedenti. Il 4 dicembre, con l’ultima patch del gioco, sono stare rese disponibili tutte le missioni evento che il titolo aveva da offrire a tempo illimitato.

Inserito nella Plus Collection il gioco riceverà tutti i vantaggi della next-gen, ossia un frame rate stabile a 60, la riduzione dei tempi di caricamento, che per chi ha avuto modo di giocarlo su Ps4, sa bene quanto fossero lunghi.

The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 – Ps5

The Witcher 3, gioco di CD Prodjeck Red, è ispirato alla serie di romanzi polacca che narra le avventure dello strigo Gerald di Rivia.

Un’opera che ha portato il concetto di open world a nuovi livelli, soprattutto grazie alla narrativa ben curata delle quest principali e secondarie del gioco, che sono tra le più varie e ben strutturate del genere.

L’esperienza del titolo è ampliata e avvalorata anche grazie al supporto del team di sviluppo, che ha corretto nel corso degli anni, vari problemi presenti nel gioco. Oltre a questo l’aggiunta dei due DLC, Heart of Stone e Blood and Wine, riesce rendere ancora più ampia ed emozionante l’esperienza di gioco.

Un titolo di tutto rispetto che ha ottenuto una numerosa fetta di appassionati, facendo guadagnare alla casa di sviluppo un grande successo.

The Witcher 3 come è stato annunciato dalla software house, riceverà sulla next-gen un aggiornamento che migliorerà le prestazioni. Questo, combinato al Game Boost della console, renderà diversa l’esperienza, con un frame rate più stabile e una notevole riduzione dei caricamenti.

Horizn Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – Ps5

È una delle esclusive Sony più interessanti e importanti, uscita nell’ormai lontano 2017. Ambientata in un mondo dove le macchine ricoprono le nicchie ecologiche, in cui gli uomini sembrano essere regrediti a uno stato primitivo, in un tempo tra futuro e passato.

Guerrilla Games ha già avuto modo di annunciare il nuovo capitolo di questa Ip tanto apprezzata, prevista nell’imminente 2021. Horizon Zero Dawn è senza dubbio un’opera di tutto rispetto, che riesce ad unire diverse meccaniche di gameplay, generando un titolo che è in grado di offrire numerose ore d’intrattenimento.

Ma è grazie soprattutto alla storia che il gioco ottiene ancora più fascino, riuscendo a tenere incollato il giocatore nella ricerca del mistero di questo mondo.

Il gioco ha anche avuto anche una versione pc uscita il 7 Agosto, rendendolo disponibile anche ai pc gamer, nonostante qualche problema che non è passato inosservato.

Su console next-gen Horizon Zero Dawn è assolutamente da recuperare, in attesa del rilascio del seguito che ha già creato non poco hype ai fan.

Last of us part 2

The Last Of Us Ii – Ps5

Una Ip amata da un gran numero di giocatori che, dal capitolo precedente, ha fatto piangere e conoscere la crudeltà di un mondo che cerca di sopravvivere, nel quale solo i peggiori rimangono.

Così the Last of us di Naughty Dog si è presentato ai giocatori. Un titolo che si è inserito nel panorama videoludico con una serietà e una crudezza ben poco comuni all’epoca, diventando uno dei capisaldi del parco titoli della casa nipponica.

Il gioco ha accompagnato numerose persone, mostrando con maturità e durezza molteplici situazioni difficili che i protagonisti hanno dovuto affrontare. Nella parte due di questo titolo, con un coraggio non indifferente, Naughty Dog ha saputo elevare ulteriormente una storia come poche se ne sono viste, narrando soprattutto con questa cura.

Il gioco su Ps4 pro riusciva a essere sorprendente per stabilità di frame rate e grafica. Per questo motivo il cambiamento più evidente su Ps5 sarà l’aumento del frame rate a 60 fotogrammi al secondo e una risoluzione grafica migliorata.

Ghost of tsushima

Ghost Of Tsushima – Ps5

La nuova Ip di Sucker Punch ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo periodo. Un gioco apprezzato dai fan del Sol Levante feudale e della sua epica storia, che è riuscito a entrare nei cuori di molti videogiocatori.

A distanza di tempo e con il supporto degli sviluppatori, il gioco ha ottenuto ulteriori miglioramenti, grazie anche all’aggiunta gratuita di una modalità multiplayer, con una storia a parte staccata da quella principale.

Il titolo otteneva su Ps4 delle ottime prestazioni e di caricamenti incredibilmente veloci, salvo qualche sporadico e ben raro calo di frame.

Su Ps5 il titolo ottiene ulteriori miglioramenti grazie al nuovo hardware, rendendo e donando all’ambientazione ancora più fascino ed epicità .

Bloodborne

Bloodborne – Ps5

Bloodborne è uno dei giochi più apprezzati di from software, probabilmente è in tutto e per tutto il capolavoro di Hidetaka Miyazaki.

Le ambientazioni della Londra vittoriana, unita ai temi Lovecraftiani creano un mix non facile da dimenticare, con bossfight memorabili e un clima che rimane dentro.

Dal lontano 2015 il gioco è riuscito ad appassionare una grande fetta di fan dei soulslike e non, pur presentando dei limiti tecnici che legano la casa di sviluppo ai suoi titoli.

Il frame rate del gioco non è mai stato dei più stabili soprattutto all’uscita, per non citare i caricamenti, che grazie alle varie patch si sono accorciati di molto. Su Ps5 il gioco si attesta ai 30 fotogrammi fissi, con i caricamenti ulteriormente velocizzati e una stabilità nel complesso maggiore.

Si spera che nel prossimo futuro la casa di sviluppo possa rilasciare una patch che permetta il raggiungimento dei 60 fotogrammi. Questo gioverebbe notevolmente al gioco, rendendo molto più godibile l’esperienza su un titolo molto più action rispetto agli altri del franchise.

God Of War

God Of War – Ps5

God of War è un gioco di cui non si aspettava l’uscita. Un titolo che rappresenta sia un seguito sia un reboot di una serie videoludica che ha avuto la sua conclusione ufficiale con God Of War 3.

I ragazzi di Santa Monica hanno sorpreso tutti con questo capitolo, che si presenta con la maturazione del personaggio di Kratos, diverso da quello dei capitoli precedenti.

È soprattutto il miglioramento della struttura narrativa che ha lasciato senza fiato gli appassionati, con un rimaneggiamento magistrale del folklore nordico del personaggio protagonista.

Kratos in questo capitolo dovrà cimentarsi contro i nemici di una terra distante da lui, accompagnato da suo figlio Atreus, che si pone come co-protagonista di questa storia. Un titolo senza dubbio da recuperare sia per i fan storici della serie sia per i neofiti.

Su Ps5 si avrà un’esperienza migliorata con tutto quello che comporta l’impianto della nuova console, in attesa del nuovo capitolo del quale si è visto solamente un teaser Trailer. Questo è bastato a generare hype per gli appassionati.

Nioh collection

Nioh Collection – Ps5

Si è già discusso ed esplorato i giochi del Team Ninja. Le loro particolarità sono state apprezzate da una grande fetta di giocatori e con l’uscita della next-gen il team di sviluppo ha annunciato la Nioh Collection.

Questa collection, per festeggiare il quarto anniversario del franchise, sarà disponibile a partire dal 5 febbraio. Il tutto comprende una versione migliorata dei due capitoli della serie, compresa dei loro DLC. Il tutto con un aumento del frame rate fino a 120 fotogrammi al secondo, in concomitanza con le prestazioni della nuova console Sony. I preordini sono già stati resi disponibili dal 20 novembre.

Per chiunque avesse esitato ad approcciarsi a questi titoli su Ps4, potrà approfittare della nuova generazione per goderseli al massimo delle loro prestazioni.

Sekiro Shadow Die Twice

Sekiro – Ps5

Concludiamo la nostra di lista con Sekiro Shadow Die Twice. Vincitore del game of Year 2019 è sicuramente uno dei titoli più consigliati sulla console Nex Gen ed è tra quelli che beneficia di più della potenza della nuova console.

Il gioco su Ps4 è molto godibile. Soprattutto per chi ha avuto modo di cimentarsi su questo titolo su pc, ha notato di come la versione console avesse alcuni limiti, soprattutto per un lieve input-lag.

Esso non è particolarmente debilitante per il titolo ma in un gioco in cui la precisione e il tempismo sono importati si è sempre presentato come un difetto, che su Ps5 sembra essersi risolto.

Oltre a ciò il miglioramento è visibile nella sua totalità . Caricamenti più rapidi e una maggior fluidità del combattimento legato all’aumento del frame rate, renderanno il titolo molto più godibile.

Questa nuova generazione ha dato solo un assaggio di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro, e non ci ha lasciato a bocca asciutta. La sua retrocompatibilità ha dato la possibilità di godere di nuovo dei giochi che ci hanno intrattenuto ed emozionato, donando qualcosa in più.

