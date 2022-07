Playstation Vr 2: Mostrata La Prima Foto Del Nuovo Visore Sony

Lo studio indie Bit Planet Games ha pubblicato una foto del PlayStation VR 2, ovvero il visore next-gen Sony di cui avevamo già avuto qualche informazione. Questa nuova foto è stata condivisa inizialmente nel profilo Twitter dello studio, ma a causa dell’accordo di non divulgazione imposto da Sony, l’immagine è stata poi eliminata. Per nostra fortuna, la foto è stata ricondivisa dal profilo Twitter Zuby_Tech, che ha poi citato il profilo di Bit Planet Games come fonte. Nella foto possiamo vedere il visore in tutto il suo splendore, insieme ai due pad e al cavo unico.

PlayStation VR 2 In Real Life!#PlayStationVR2 #PSVR2 #PlayStation pic.twitter.com/9STntKSFpP — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) June 29, 2022 Il tweet di Zuby_Tech con la foto presa dal profilo di Bit Planet Games

Lo studio ha deciso quindi di ripubblicare il post con l’immagine ufficiale del visore presa dal sito di PlayStation, scrivendo “Indovinate cosa arriverà su PlayStation VR 2?“, frase che fa alludere a un possibile videogioco dello studio in esclusiva per il visore.

In base alle informazioni fornite, il visore verrà prodotto a partire dalla seconda metà del 2022 e sarà compatibile soltanto con PlayStation 5, mentre il suo lancio sembra essere programmato per l’inizio del 2023, contando già dal day one più di venti videogiochi compatibili.