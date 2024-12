Pokémon Pocket: 60 milioni di download e una nuova espansione in arrivo

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket ha raggiunto un risultato straordinario, con oltre 60 milioni di download registrati a poco più di un mese dal suo lancio globale, avvenuto il 30 ottobre 2024. Questa pietra miliare, accompagnata da una crescente base di fan, rappresenta una conferma del successo del franchise Pokémon nel trasportare il suo popolare gioco di carte in un formato digitale accessibile e innovativo. Vediamo come il gioco è riuscito a conquistare milioni di utenti e cosa riserva il futuro.

Dopo il lancio iniziale, Pokémon Pocket ha registrato un’ascesa fulminea, grazie alla sua formula free-to-start, che offre ai giocatori la possibilità di esplorare il gioco senza costi iniziali. L'app è disponibile sia per dispositivi iOS che Android e consente di immergersi in sfide e collezionare le celebri carte Pokémon in formato virtuale.

Per celebrare il traguardo raggiunto, gli sviluppatori hanno annunciato una nuova espansione intitolata L'Isola Misteriosa, in uscita il 17 dicembre di quest'anno. Questa espansione porterà nuove carte di gioco, tra cui le potenti Mew Ex e Aerodactyl Ex, che promettono di aggiungere nuove possibilità strategiche al gameplay. Inoltre, i giocatori potranno accedere a eventi speciali e ottenere clessidre gratuite, un prezioso strumento per progredire nel gioco e sbloccare ricompense esclusive.