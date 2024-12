The Game Awards 2024: tutti gli annunci della serata

Svoltisi nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre, i The Game Awards 2024 hanno appena vissuto la loro ventesima edizione. La serata è stata, come ci si poteva aspettare, uno dei più grandi eventi nello scenario videoludico che il 2024 potesse ospitare, ed oltre a celebrare i titoli che più di tutti sono emersi durante quest'anno, ha anche riservato grandi novità per gli spettatori.

Molti sono stati infatti gli annunci posti sotto i riflettori dei The Game Awards 2024, ed in questo articolo vedremo di cosa si tratta. Per scoprire quali sono stati i videogiochi premiati, invece, vi basterà cliccare qui.

The Game Awards 2024: una notte ricca di annunci

Final Fantasy VII Rebirth – Versione PC



Project Robot, nuovo progetto di Ueda e genDESIGN



The Outer Worlds 2



Split Fiction



Killing Floor 3



FragPunk



Steel Hunters



BlackFrost The Long Dark 2



Borderlands 4



Clive di Final Fantasy XVI arriva in Tekken 8



Il ritorno di Virtua Fighter dal Ryu ga Gotoku Studio (Yakuza/Like a Dragon)

Project Century, nuovo progetto del Ryu ga Gotoku Studio (Yakuza/Like a Dragon)



Turok Origins



Helldivers 2 – Omens of Tyranny



Warframe: 1999



Palworld Feybreak



Wuthering Waves



Onimusha Way of the Sword



The First Berserker: Kazhan



ARAD Dungeon & Fighter



Dying Light The Beast



Hunt Showdown 1896 – Post Malone’s Murder Circus



Stage Fright – Dagli autori di Overcooked



Game of Thrones Kingsroad



Double Dragon Revive



Squid Game Unleashed



Solo Leveling



Screamer



The Last of Us Parte 2 Remastered – Versione PC



Den of Wolves



Zenless Zone Zero



Lego Fortnite Odyssey



Sonic Racing Cross Worlds



Mafia The Old Country



Infinity Nikki



Dispatch – dagli ex Telltale



Okami Sequel – Diretto da Hideki Kamiya



Crimson Desert