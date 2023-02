In arrivo il nuovo aggiornamento 1.2.0 per Pokémon Scarlatto e Violetto. L’update risolverà nuovi bug del titolo.

Nintendo e TPCI hanno annunciato l’arrivo di un nuovo update per la coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto, il cui obbiettivo principale sarà quello di rimuovere alcuni tediosi bug apparsi nei Raid Teracristal. Non sappiamo ancora con precisione quando questo aggiornamento diverrà disponibile, ma possiamo presumere come questo possa arrivare entro fine mese.

Tra le altre novità che la versione 1.2.0 introdurrà nei titoli abbiamo poi l’aggiunta di alcune feature volte a migliorare la quality of life dei giocatori, specialmente nel passaggio tra i menù e lo spostamento nei Box del PC. Seppur non sia stato fatto alcun riferimento alle prestazioni tecniche complessive di Pokémon Scarlatto e Violetto all’interno del changelog ufficiale rilasciato da Nintendo, possiamo presumere che questi elementi verranno comunque migliorati nel prossimo update, seppur non in modo considerevole o rivoluzionario.

Miglioramento delle Feature

Aggiornamenti riguardanti il sistema Box del PC

I giocatori potranno spostare gli strumenti tenuti;

Sarà introdotta la possibilità di visualizzare tutti i box direttamente dall’apposito menù;

direttamente dall’apposito menù; Rimossa la possibilità di vedere gli amici connessi online sullo sfondo nelle battaglie più importanti della narrativa;

Risoluzione dei Bug di Pokémon Scarlatto e Violetto

Mosse come Protezione negheranno l’aumento di statistiche dei Dondozo (e Tatsugiri) che useranno la mossa Order Up;

Non saranno più presenti PokéBall poste casualmente a terra nell’overworld, specialmente durante le cutscene;

Non appariranno più notifiche di registrazione sul Pokédex di Pokémon non originari della regione di Paldea, come Charizard, Cinderace e Greninja;

Risolta la possibilità di identificare un Zoroark trasformato e con Teracristallizzazione attiva;

Sarà posto rimedio agli improvvisi crash del gioco durante le Battaglie Tera Raid;

Fixati bug che facevano apparire una barra vita del Pokémon Raid diversa dalla sua effettiva;

In attesa dell’uscita di questo update, vi ricordiamo che potrete trovare la nostra recensione ed altri approfondimenti di Pokémon Scarlatto e Violetto sul portale di HyNerd.