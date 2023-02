Indice dei contenuti Baraonda: classi e perk

Il 14 febbraio è stata rilasciata Baraonda, la stagione numero 16 di Apex Legends, che ha introdotto importanti novità anche sul fronte del nuovo sistema di classi, aumentate a 5, ognuna con abilità uniche.

Nell’insieme di belle novità, i fan di Apex Legends hanno dovuto però affrontare la triste chiusura della versione Mobile del titolo. Quasi sicuramente una decisione presa da Respawn Entertainment per focalizzarsi di più sul gioco principale.

Baraonda: classi e perk

Assalto : Ne fanno parte Bangalore, Revenant, Fuse, Ash e Mad Maggie. Questa classe può portare con sé un caricatore in più per slot di munizioni e accedere al vano extra delle capsule rifornimento assalto.

: Ne fanno parte Bangalore, Revenant, Fuse, Ash e Mad Maggie. Questa classe può portare con sé un caricatore in più per slot di munizioni e accedere al vano extra delle capsule rifornimento assalto. Combattente : Fanno parte della classe Pathfinder, Wrait, Mirage, Octane, Horizon e Valkyrie. Questa classe è in grado di localizzare, in fase di discesa, le capsule assistenza e di saperne già il contenuto al loro interno.

: Fanno parte della classe Pathfinder, Wrait, Mirage, Octane, Horizon e Valkyrie. Questa classe è in grado di localizzare, in fase di discesa, le capsule assistenza e di saperne già il contenuto al loro interno. Ricognizione : Ne fanno parte Bloodhound, Crypto, Seer e Vantage. Possono accedere alle antenne sparse per la mappa, ma la novità è che ora azioneranno un radar che rintraccia per un tempo limitato i nemici.

: Ne fanno parte Bloodhound, Crypto, Seer e Vantage. Possono accedere alle antenne sparse per la mappa, ma la novità è che ora azioneranno un radar che rintraccia per un tempo limitato i nemici. Supporto : Le Leggende di Supporto sono Gibraltar, Lifeline, Newcastle e Loba. Ora tutti avranno accesso al vano extra delle capsule assistenza mediche e da lì potranno estrarre soltanto batterie scudo, siringhe, scudi anti-anello e il punto di respawn portatile.

: Le Leggende di Supporto sono Gibraltar, Lifeline, Newcastle e Loba. Ora tutti avranno accesso al vano extra delle capsule assistenza mediche e da lì potranno estrarre soltanto batterie scudo, siringhe, scudi anti-anello e il punto di respawn portatile. Controllo: Ne fanno parte Caustic, Wattson, Rampart e Catalyst. Sono coloro che fortificano e preparano il terreno per la squadra e, con l’uso delle nuove console, hanno accesso alla posizione dell’anello nel round successivo.

Oltre a questa grande innovazione riguardante la suddivisione in classi, un’altra news ha visto protagonista il Team Deathmatch. Questa modalità, introdotta in Baraonda, sarà così strutturata: 2 team composti da 6 giocatori che possono rientrare dopo la morte e devono massacrarsi a vicenda fino al raggiungimento di un punteggio obiettivo, fissato a 30 eliminazioni.

Tale modalità di gioco sarà disponibile solo per le prime tre settimane della stagione per poi essere sostituita da Mixtape: una sorta di contenitore dove si potranno trovare gamemodes per un periodo di tempo limitato, capaci di dare un impatto più o meno significativo sul gameplay.

Sono tante, quindi, le novità introdotte in Baraonda e molte altre, stando a quanto riportato da Respawn Entertainment, aspettano i giocatori di Apex Legends di tutto il mondo.