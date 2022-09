Come un fulmine a ciel sereno, The Pokémon Company ha annunciato nella giornata di ieri un importante direct sul canale ufficiale Youtube riguardo i nuovi titoli Pokémon Scarlatto e Violetto. Il direct, tenutosi alle ore 15:00, ha presentato ai giocatori uno sguardo approfondito sull’inesplorata regione di Paldea.

Analizziamo insieme tutte le novità presentate in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Il Team Star… marina la scuola?

Svelata l’esistenza del Team Star, un gruppo di irriverenti studenti che passano le loro giornate nel loro quartier generale al fianco della loro Capo della Divisione Fuoco Pruna. Affronteremo questo temibile rivale ed il suo Torkoal mentre un enorme veicolo dalle origini ed interazioni ancora ignote ci si parerà davanti.

Per alcuni secondi è poi possibile osservare l’allenatore protagonista impegnato in una sorte di caccia in open world ad un gruppo di Houndour, coadiuvato dai suoi Pokémon compagni. Queste canaglie di prima classe creano problemi a tutti, perseguitando studenti e insegnanti con i loro modi chiassosi, e sarà compito del protagonista scovare le loro basi in giro per la regione e sconfiggerli.

Alla ricerca dei Titani nel Sentiero Leggendario

Assieme alla presentazione di un nuovissimo Pokémon, Klawf, vengono introdotti i concetti dei Dominanti, ma andiamo con ordine. Klawf è un Pokémon dalle sembianze di granchio di tipo roccia. La sua abilità Iraguscio permetterà alla creatura di aumentare le sue statistiche offensive e velocità al costo di una diminuzione delle sue difese, ma solo una volta che i suoi PS saranno sotto la metà. Nella scoperta della regione di Paldea, il protagonista ed il suo compagno Pepe si scontreranno con un esemplare gigantesco di questa creatura, identificandolo come Pokémon Dominante.

Fanno il loro debutto anche due nuovi Pokémon umanoidi, Armarouge e Ceruledge, creature di tipo fuoco dalla fisionomia umanoide. Le loro mosse peculiari, Corazza Cannone e Lama del Rimorso, esprimono il massimo potenziale offensivo di queste creature.

Lotte Autonome e Prove della Palestra

In Pokémon Scarlatto e Violetto sarà possibile liberare in overworld i propri mostriciattoli tascabili, in modo da direzionarli nel nostro viaggio, oppure farli combattere autonomamente contro i Pokémon selvatici che ci circondano, mentre noi saremo occupati nell’esplorazione della mappa o nella ricerca di strumenti.

Le Prove della Palestra sono invece dei test che l’allenatore protagonista dovrà affrontare per poter affrontare il rispettivo Capopalestra. Il questo primo scorcio abbiamo osservato come il protagonista sia impegnato nella ricerca di alcuni Sunflora per poter intraprendere una battaglia con lo specialista di tipo erba Brassius, della città di Los Tazones.

Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre 2022 su tutte le console della famiglia Nintendo Switch.