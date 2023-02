Indice dei contenuti Pokémon Day: i possibili annunci della diretta

In occasione del Pokémon Day di quest’anno, che si terrà il 27 febbraio, TPCI e Nintendo hanno preparato una sorpresa speciale per gli allenatori di tutto il mondo. In questa giornata infatti si terrà uno speciale Pokémon Presents nel quale gli allenatori avranno modo di apprendere di più sul futuro dell’ IP.

Come prevedibile, i fan del mondo dei mostriciattoli tascabili si sono da subito lanciati in speculazioni su quelli che potrebbero essere gli annunci trattati. Tra le possibilità che alimentano gli spiriti del giocatori troviamo innanzitutto un DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto, capace di dare una degna conclusione al titolo ed introdurre il tanto vociferato terzo leggendario.

Data poi la presenza nei titoli sopra menzionati di forme paradosso di Raikou e Virizion (non ancora disponibili e probabilmente annunciati proprio in occasione del Pokémon Day), è plausibile anche il ritorno in quel di Johto, in ciò che potrebbe essere un successore spirituale della saga di Let’s Go Pikachu e Eevee. I fan più speranzosi invece sognano già un remake della quinta generazione (Pokémon Bianco e Nero), spinti dal desiderio di incontrare per la prima volta nel franchise il “Drago originale”.

Per festeggiare questo Pokémon Day 2023, la diretta è stata programmata per lunedì 27 febbraio ore 15 italiane, sul canale ufficiale di Pokémon. Lo spettacolo avrà una durata stimata di circa 20 minuti e stando a quanto riportato dalla stessa TPCI:

“sarà carico di novità dal mondo dei Pokemon, con i fan che avranno la possibilità di partecipare alla conversazione online utilizzando l’hashtag #PokemonDay”. The Pokémon Company

Vi ricordiamo inoltre che HyNerd, in occasione del Pokémon Day, seguirà l’evento fornendovi il prima possibile tutti gli aggiornamenti riguardanti i contenuti del direct!