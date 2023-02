Crymachina: il nuovo action rpg prodotto da furyu

Indice dei contenuti Il predecessore di Crymachina

FuRyu, studio di produzione basato a Tokyo, ha recentemente annunciato Crymachina, un nuovo ambizioso progetto sul quale purtroppo ancora non conosciamo molto. La software house parrebbe voler mantenere un velo di mistero molto fitto sopra la sua ultima fatica, accrescendo l’entusiasmo dei videogiocatori attorno al titolo.

Cosa sappiamo finora? Crymachina è un action RPG, il cui arrivo è previsto per console PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Per promuovere al meglio il titolo è stato poi creato un account Twitter ufficiale dedicato a Crymachina, attualmente disponibile sia in lingua giapponese che inglese. Ciò potrebbe essere un indicatore importante per il gioco, strizzando l’occhio ad una possibile localizzazione dei dialoghi in entrambe le lingue sopracitate.

I più incuriositi non dovranno però patire molto tempo prima di ricevere ulteriori informazioni. Stando infatti a quanto comunicato sul canale Twitter, un nuovo teaser dedicato al gioco dovrebbe debuttare il prossimo 1 marzo, 12:00 JST (16:00 CET).

Il predecessore di Crymachina

Predecessore spirituale di questo titolo è stato Crystar, sempre pubblicato dallo studio FuRyu. In questo avvincente action RPG vestiamo i panni di Rei, nel suo viaggio attraverso l’aldilà del Purgatorio per salvare Mirai, la sorellina che ha ucciso. La meccanica unica del gioco permette di utilizzare le Lacrime di Rei per fabbricare armi e armature, nonché per evoca un Guardiano che ci possa proteggere in battaglia.

Crystar, sviluppato da FuRyu

In attesa di ulteriori informazioni, non ci resta altro che attendere! Vi ricordiamo inoltre che qui sul portale di HyNerd potrete trovare tutti i futuri aggiornamenti sul titolo di Crymachina, che seguiremo in questa misteriosa campagna pubblicitaria.

